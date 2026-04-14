Ejército colombiano reforzará frontera tras arancel del 100% aplicado por Ecuador

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El presidente Gustavo Petro anuncia el refuerzo militar en la frontera con Ecuador, incluida la selva, para frenar a la mafia. Admite fallas en el equipamiento del Ejército y cuestiona la compra de “cacharros viejos”.

La decisión ocurre tras el arancel del 100% impuesto por Ecuador por temas de seguridad.

El presidente de Gustavo Petro anunció que el Ejército colombiano reforzará su presencia en la frontera con Ecuador, incluyendo zonas selváticas, con el objetivo de impedir el avance de estructuras mafiosas en la región. “Se pone zona de ocupación de la frontera incluida la selva”, afirmó el mandatario este 13 de abril durante un consejo de ministros. El pronunciamiento se da en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en la zona limítrofe. Además, coincide con recientes decisiones del Gobierno ecuatoriano en materia comercial y de control fronterizo.

Durante su intervención, Petro también lanzó críticas al funcionamiento del aparato militar. “El ejército de Colombia que se demora porque compra cacharros viejos”, dijo al cuestionar procesos de adquisición. El presidente sostuvo que ya ha tomado decisiones directas en esta área. “Me pongo al frente, de eso, el ministro de defensa”, añadió.

Petro anuncia control territorial y cuestiona al Ejército colombiano

Petro insistió en la necesidad de fortalecer el control territorial en zonas estratégicas. La referencia a una “zona de ocupación” apunta a un despliegue más firme del Estado. Esto incluiría áreas donde operan redes vinculadas al narcotráfico. La frontera norte de Ecuador es una de las regiones más sensibles.

El presidente también cuestionó la falta de implementación de tecnología clave. “Yo pedí aquí un radar de alta generación y la aeronáutica civil no hizo caso”, afirmó. Según explicó, esto buscaba detectar vuelos ilegales asociados al narcotráfico. La crítica se dirigió a entidades que no habrían respondido a tiempo.

El Presidente @PetroGustavo informó que el Ejército de Colombia tendrá presencia en la zona de frontera con Ecuador, incluida la selva, para evitar que la mafia se tome la región. pic.twitter.com/BR8V6AHEzl — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 14, 2026

En contraste, aseguró que ahora cuentan con mejores herramientas tecnológicas. “En Gorgona tenemos ya el radar… más inteligente, más moderno”, señaló. Indicó que su operación no se limita a la isla, sino que responde a otra lógica estratégica. “Y es pura matemática de alto nivel”, concluyó.

Colombia aplica medidas mixtas: abre importaciones clave y eleva aranceles a Ecuador

El presidente de Gustavo Petro anunció el 10 de abril que su gobierno permitirá el ingreso de productos ecuatorianos considerados esenciales sin aplicar aranceles. A través de su cuenta en X, señaló que esta medida busca facilitar el abastecimiento en Colombia.

El pronunciamiento se dio pocas horas después de que la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, confirmara que el país aplicará aranceles del 100% a productos provenientes de Ecuador. Esta decisión responde como una acción recíproca tras el anuncio ecuatoriano de imponer la misma tasa desde el 1 de mayo.