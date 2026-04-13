Día del Maestro Ecuatoriano: ¿qué denuncian los docentes sobre la crisis educativa?

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Unión Nacional de Educadores (UNE) alerta sobre escuelas en mal estado, falta de personal y salarios congelados, mientras cuestionan acciones oficiales en el Día del Maestro.

El presidente de la Unión Nacional de Educadores, Andrés Quishpe, cuestionó el mensaje del Ministerio de Educación difundido el 13 de abril por el Día del Maestro, en el inicio de actividades del régimen Costa. Señaló que se pidió a docentes realizar mingas, lo que —según dijo— oculta la crisis estructural del sistema educativo en Ecuador.

“Así fue el mensaje del Ministerio de Educación este 13 de abril… deben realizar mingas. Y el problema no es la minga; es que con eso se busca esconder la pésima realidad de la infraestructura”, afirmó Quishpe. El dirigente sostuvo que esta práctica desvía la atención de problemas más profundos en las instituciones fiscales.

El pronunciamiento se da en el contexto de un comunicado público emitido por la UNE, donde se advierte sobre las condiciones en las que operan miles de centros educativos. El documento señala que la situación actual afecta directamente a docentes, estudiantes y al sistema educativo en general.

Crisis educativa en Ecuador: infraestructura y condiciones laborales

Según datos citados en el comunicado de la UNE, de las 7.414 instituciones fiscales del régimen Costa-Galápagos, 6.587 requieren algún tipo de reparación. Esta cifra refleja el deterioro de la infraestructura escolar, considerado uno de los principales problemas estructurales del sector.

Quishpe también indicó que en muchos planteles ya no existen suficientes conserjes, bibliotecarios, secretarias ni guardias de seguridad. Esta falta de personal, según explicó, agrava las condiciones en las que docentes y estudiantes desarrollan sus actividades diarias.

El documento añade que las instituciones educativas funcionan en condiciones precarias, lo que evidencia una falta de inversión sostenida. Esta realidad contrasta con los anuncios oficiales sobre mejoras en el sistema educativo.

Salarios congelados y falta de estabilidad docente

El comunicado de la UNE señala que los salarios docentes permanecen congelados desde hace 14 años, mientras el costo de vida continúa en aumento. Actualmente, la canasta familiar básica supera los 800 dólares, lo que incrementa la presión económica sobre los profesores.

Además, la organización señala que aproximadamente 40 mil docentes trabajan bajo contratos o nombramientos provisionales, sin estabilidad laboral. Esta situación, según el gremio, afecta la continuidad educativa y el desarrollo profesional de los maestros.

Así fue el mensaje de @Educacion_Ec

este 13 de abril (Día del Maestro) a los profesores que se incorporaron a sus actividades laborales en el Régimen Costa: deben realizar mingas. Y el problema no es la minga; es que con eso se busca esconder la pésima realidad de la… pic.twitter.com/HkoRLpCarE — Andrés Quishpe (@VAndresQuishpe) April 13, 2026

A esto se suma que 14 mil docentes esperan la aplicación de la Transitoria 74, mientras otros aún no acceden a la equiparación salarial. El documento también menciona retrasos en pagos, bonos de jubilación y procesos de ascenso.

Seguridad y déficit docente en el sistema educativo

El comunicado también alerta sobre la inseguridad en el sistema educativo. Entre enero de 2025 y abril de 2026, siete docentes han sido asesinados, lo que convierte la profesión en una actividad de alto riesgo en ciertas zonas del país.

El gremio advierte sobre un déficit de 64 mil docentes a nivel nacional, agravado por la salida de más de 18 mil profesores que no han sido reemplazados. Esta falta de personal impacta directamente en la calidad educativa.

Desde la UNE se asegura que se han presentado propuestas al Gobierno y al Ministerio de Educación, pero no han recibido respuesta. “Se evidencia la falta de voluntad política para resolver los problemas estructurales del magisterio”, señala el comunicado.