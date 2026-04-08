Crece la alerta por viruela del mono en Ecuador y expone debilidades del sistema de salud

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La confirmación del primer caso de mpox Clado Ib en Ecuador reactivó las alertas sanitarias y expuso dudas sobre la capacidad de prevención del país.

Aunque el sistema respondió con protocolos, expertos advierten fallas en controles fronterizos y vigilancia epidemiológica. La nueva variante, más transmisible, plantea un desafío clave: si Ecuador está realmente preparado o vuelve a reaccionar tarde ante una amenaza sanitaria.

El virus volvió a cruzar la frontera sin hacer ruido, pero dejó preguntas que aún no tienen respuesta. El 2 de abril de 2026, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador confirmó el primer caso importado de mpox de la variante Clado Ib, una cepa más transmisible de la viruela del mono que encendió las alertas nacionales.

La detección, realizada por el laboratorio de referencia, activó protocolos epidemiológicos y reavivó recuerdos recientes de crisis sanitarias. Sin embargo, más allá del anuncio oficial, la noticia abre un debate incómodo sobre si el país llegó tarde otra vez.

La reacción institucional fue inmediata en el papel: alerta epidemiológica, refuerzo de controles y coordinación con organismos internacionales. Pero la rapidez del protocolo contrasta con una duda clave: ¿el sistema actuó a tiempo o simplemente respondió cuando el riesgo ya estaba dentro? En un contexto donde la prevención debería ser prioridad, la aparición de este caso pone en cuestión los controles en aeropuertos y fronteras. La historia parece repetirse, con un Estado que reacciona más de lo que anticipa.

El problema de la frontera ha sido una debilidad histórica del sistema. Al momento no existen controles epidemiológicos efectivos en los puntos de entrada al país. Mario Paredes, epidemiólogo de la Armada del Ecuador

Controles fronterizos en duda tras llegada de nueva variante de mpox

En un sistema de salud que aún arrastra limitaciones estructurales, la llegada de una variante más contagiosa plantea interrogantes más profundos. ¿Existen suficientes recursos, personal y capacidad para contener un posible brote? A esto se suma el desafío de comunicar sin generar pánico, pero con la claridad necesaria para evitar la desinformación. Tras la experiencia del COVID-19, la verdadera incógnita no es solo el virus, sino si el país aprendió lo suficiente para enfrentarlo mejor esta vez.

Ante este escenario, se solicitó una entrevista al Ministerio de Salud Pública para dialogar con María José Pinto, vicepresidenta de la República y encargada del MSP. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta al pedido, por lo que se consultó a expertos en la materia.

El epidemiólogo de la Armada del Ecuador, Mario Paredes, advirtió que el país enfrenta un escenario distinto al de 2022. “Fue con la variante Clado 2B… la que tenemos ahora es la Clado 1B”, explicó, al señalar que antes se trataba de una transmisión “de tipo sexual en grupos de adultos”, mientras que ahora “hay la probabilidad de que la transmisión se dé también en otro contexto… de tipo pediátrico y no necesariamente ligado a transmisión sexual, sino a contacto directo”. Esto, sostuvo, cambia el enfoque de prevención.

Sistema de salud frente al desafío de una variante más transmisible

Sobre los controles sanitarios, fue crítico: “El problema de la frontera siempre ha sido una de las patas cojas del Ministerio de Salud Pública”. Añadió que en aeropuertos y pasos fronterizos “existe una ausencia total de un departamento de epidemiología o de control del viajero”, lo que deja espacios vulnerables. Además, advirtió que los controles básicos son insuficientes, ya que “la incubación dura entre 5 y 21 días”, lo que permitiría que personas potencialmente infectadas ingresen y se movilicen sin detección.

En cuanto a la respuesta del sistema, indicó que “el sistema sanitario tiene una capacidad sólida diagnóstica”, pero alertó que “la vigilancia epidemiológica en campo es el problema”. Señaló también la necesidad de descentralizar el diagnóstico y reforzar puntos clave como aeropuertos y fronteras. Finalmente, subrayó que “no sería lo lógico” aplicar vacunación masiva, sino focalizada, y que debe fortalecerse “una comunicación de riesgo mucho más adecuada”, junto con medidas como lavado de manos, identificación temprana de lesiones y aislamiento oportuno.

El infectólogo Washington Alemán sostuvo que la detección del caso evidencia avances en el país: “cuando se usan medidas y técnicas diagnósticas modernas, como la medicina molecular coordinada con la parte epidemiológica, se pueden obtener resultados adecuados”. No obstante, advirtió que estas capacidades requieren fortalecerse, ya que “lo que se necesita es respaldo y presupuesto” para sostener una vigilancia molecular efectiva y continua.

Diagnóstico molecular y respuesta sanitaria ante el mpox en Ecuador

En esa línea, enfatizó la importancia de la rapidez en el diagnóstico: “las técnicas moleculares son rápidas, con una alta sensibilidad y especificidad”, lo que permite respuestas más precisas frente a nuevos casos. Además, insistió en que este enfoque no debe limitarse al mpox, sino ampliarse a otras enfermedades, señalando que “toda la vigilancia relacionada con diagnósticos moleculares debería mantener las mismas características”.

La medicina molecular, coordinada con la epidemiología, permite obtener resultados adecuados en la detección temprana...Pero necesita respaldo y presupuesto. Washington Alemán, infectólogo

Sobre la variante actual, explicó que “aparentemente… es más transmisible que las anteriores”, lo que justifica la alerta epidemiológica y la necesidad de mayor vigilancia. Sin embargo, llamó a la calma: “lo primero es no generar alarma”, ya que “no tiene una capacidad de propagarse como una epidemia o una pandemia”. Recomendó educación, prevención y atención oportuna: “enterarse de cómo son las manifestaciones clínicas… lavado de manos… acudir a buscar ayuda médica y estar atento ante cualquier eventualidad”.