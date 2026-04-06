Revolución Ciudadana exige a Daniel Noboa una "tregua arancelaria" con Colombia

La bancada de la Revolución Ciudadana entregó un documento al presidente Daniel Noboa en el que exige una tregua arancelaria con Colombia, en medio de la actual crisis comercial en la frontera. El pronunciamiento fue difundido este 6 de abril por el asambleísta Héctor Rodríguez en su cuenta oficial de X. La acción busca frenar los efectos económicos que afectan a comerciantes, transportistas y familias en zonas limítrofes.

Rodríguez afirmó que la medida responde a un reclamo directo desde los territorios fronterizos de Ecuador. Según su publicación, la política arancelaria vigente ha generado un impacto negativo en la economía local. Además, cuestionó la falta de respuestas inmediatas desde el Ejecutivo frente a la situación.

“No permitiremos que se siga gobernando de espaldas a la realidad: su política arancelaria es un golpe bajo”, escribió el legislador. En el mismo mensaje, insistió en que la crisis afecta directamente a quienes dependen del comercio fronterizo. También advirtió que la situación está debilitando la integración con Colombia.

Pedidos urgentes al Gobierno de Noboa

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El documento también solicita la reactivación del diálogo binacional entre Ecuador y Colombia. Los asambleístas consideran fundamental retomar conversaciones para abordar temas comerciales, energéticos y de seguridad. Esto incluiría la convocatoria al Gabinete Binacional entre ambos países.

Otro de los puntos clave es la normalización de los pasos fronterizos. El texto destaca la importancia de garantizar una circulación segura y continua, especialmente en zonas como el puente sobre el río Mataje. Según el documento, esto ayudaría a reducir el contrabando y las economías ilegales.

Asimismo, se propone implementar una política integral de seguridad con enfoque binacional. Esto implicaría fortalecer la cooperación en inteligencia y control del crimen organizado. También se pide evitar medidas que afecten el comercio legal o criminalicen la economía popular.

Integración regional y presión política

La bancada plantea además la activación de mecanismos de la Comunidad Andina. El objetivo es restablecer el orden jurídico comunitario y facilitar el diálogo entre Estados. También buscan garantizar soluciones sostenibles en el marco del derecho andino.

Otro pedido incluye convocar a actores productivos y territoriales de ambos países. La intención es generar un espacio de encuentro que permita construir soluciones conjuntas. Esto apunta a mitigar los efectos de la crisis en la frontera.

“La integración binacional no es un eslogan”, señaló Rodríguez. El asambleísta insistió en que se requieren decisiones coordinadas y urgentes. También calificó como inaceptable que “decisiones de escritorio” profundicen la crisis social.

Como bancada de la Revolución Ciudadana, hemos entregado en el despacho del Presidente Daniel Noboa Azín una exigencia que nace del corazón de nuestras fronteras . No permitiremos que se siga gobernando de espaldas a la realidad: su política arancelaria es un golpe bajo que está… pic.twitter.com/UWKhuTqdWe — Héctor Rodríguez (@Hector5RC) April 6, 2026

Advertencia sobre impacto social y económico

El documento advierte que la falta de una salida dialogada podría agravar la crisis económica y social. Los legisladores sostienen que esto debilitaría la integración andina y afectaría la gobernabilidad territorial. También alertan sobre el impacto en regiones históricamente vulnerables.

Finalmente, la bancada insiste en la necesidad de decisiones firmes pero coherentes con la realidad territorial. Señalan que las medidas deben alinearse con los compromisos internacionales del país. En ese contexto, reiteran el llamado a una respuesta inmediata del Ejecutivo.

El oficio concluye con una lista de firmantes que respaldan la solicitud. Entre los asambleístas que suscriben el pedido constan:

Héctor Eduardo Rodríguez Chávez

Silvia Patricia Núñez Ramos

Ana Cecilia Herrera Gómez

Héctor Guillermo Valladares González

Blasco Remigio Luna Arévalo

Janeth Paola Cabezas Castillo

Liliana Elizabeth Durán Aguilar

Sara Noemí Cabrera Chacón

Roque Martín Ordóñez Quezada

Mónica Estefanía Palacios Zambrano

Lenin Daniel Barreto Zambrano

José Luis Vallejo Ayala

Eliana Katherine Correa González

Ricardo Armando Patiño Aroca

Ana María Raffo Guevara

Annie Cristina Muñoz Aroca

Fernando Enrique Cedeño Rivadeneira

Julio Vicente Patricio Xavier Lasso Mendoza

Fernando de la Torre de la Torre

Christian Alberto Hernández Yunda

Franklin Omar Samaniego Maigua

Juan Kleiner Guzmán Cruz

Marcos Humberto Alvarado Espinel

Gustavo Enrique Mateus Acosta

Guido Andrés Mendoza Andrade

Hermel Andrés Campos Tobar

Jahiren Elizabeth Noriega Donoso

César Gustavo Palacios Alejandro

Mónica Rocío Alemán Mármol

Fernanda Mabel Méndez Rojas

Guillermo Vicente Báez Herra

Ronal Eduardo González Valero

Diego Enrique Salas Barriga

Katherine Amaya Pucha Correa

Noria Susana Butiña Martínez

Mireya Katerine Pazmiño Arregui

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