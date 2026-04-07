Reclutamiento FAE 2026: ¿cómo postular a cadetes pilotos y técnicos?

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La Fuerza Aérea Ecuatoriana abrió el reclutamiento 2026 para cadetes pilotos y técnicos con inscripción gratuita en línea. El proceso incluye varias fases eliminatorias con pruebas médicas, físicas y entrevistas, y se extenderá hasta septiembre, cuando se definan los seleccionados que ingresarán a formación militar.

La Fuerza Aérea Ecuatoriana abrió el reclutamiento 2026 para cadetes pilotos y técnicos. La convocatoria estará disponible del 6 al 19 de abril y está dirigida a bachilleres en Ecuador. El registro se realizará únicamente en línea mediante el portal oficial institucional habilitado. Las autoridades recalcan que el proceso es gratuito y sin intermediarios.

Desde la institución se advirtió que no existen convenios con empresas privadas. “La FAE no tiene convenios con ninguna empresa privada”, señala el organismo en su web. Además, se enfatiza que “todo trámite lo realiza el/la aspirante de manera personal”. El objetivo es evitar estafas durante el proceso de selección.

Los postulantes seleccionados ingresarán a la Escuela Superior Militar de Aviación. Esta institución forma a los futuros oficiales de la aviación militar ecuatoriana. El proceso completo se extenderá hasta septiembre de 2026 según el cronograma oficial. Las fechas pueden cambiar dependiendo de ajustes internos.

Requisitos para ingresar a la FAE 2026

Para participar en el proceso, los aspirantes deben cumplir condiciones obligatorias. Estos requisitos determinan quiénes avanzan a las siguientes etapas de selección. La institución evalúa aspectos personales, legales y de salud integral. El incumplimiento de uno solo puede descalificar al postulante.

Requisitos generales:

Ser ecuatoriano/a por nacimiento

Tener hasta 21 años, 11 meses y 30 días al ingreso

Poseer título de bachiller o cursar el último año

No haber sido dado de baja de FF.AA. o Policía (salvo excepciones legales)

También se exige cumplir condiciones personales y familiares específicas. Estas forman parte del perfil requerido para la vida militar. Incluyen estado civil, antecedentes y condiciones físicas visibles. Son verificadas durante todo el proceso.

Condiciones adicionales:

Ser soltero/a y sin hijos durante la formación

No estar embarazada ni en lactancia (en el caso de mujeres)

No tener afiliación política

No tener antecedentes penales propios ni familiares cercanos

Finalmente, se incluyen criterios físicos y de confianza institucional. Estos apuntan a garantizar disciplina y aptitud para el entrenamiento. Se revisan mediante exámenes médicos y evaluaciones especializadas. También forman parte del filtro final.

Restricciones físicas:

No tener tatuajes

No tener expansores visibles

Cumplir condiciones médicas, psicológicas y físicas exigidas

Cronograma del reclutamiento FAE 2026

La primera fase inicia en abril con el registro de aspirantes en línea. Luego se realizará la recepción de carpetas y la evaluación médica inicial. Estas actividades serán en Quito y Guayaquil entre el 13 y 24 de abril. Los resultados preliminares se publicarán el 30 de abril.

Primera fase (abril 2026):

Inscripciones: 6 al 19 de abril

Recepción de carpetas y fase médica 1: 13 al 24 de abril

Calificación de méritos: 20 al 30 de abril

Publicación de resultados: 30 de abril

La segunda fase se desarrollará entre mayo y agosto de 2026. Aquí se concentran las pruebas más exigentes del proceso. Incluyen evaluaciones académicas, físicas y psicológicas. También se aplican exámenes de confianza.

Segunda fase (mayo a agosto):

Pruebas académicas

Evaluaciones físicas

Exámenes psicológicos

Pruebas médicas y de confianza

La tercera fase corresponde a la etapa final del proceso. Aquí se realizan entrevistas personales a los aspirantes seleccionados. Posteriormente se publican los resultados definitivos. Los mejores perfiles pasan a la formación militar.

Tercera fase (agosto a septiembre):

Entrevistas: 17 al 21 de agosto (Quito)

Resultados finales: 25 de agosto

Orientación final: 4 de septiembre

Ingreso: 27 de septiembre

Etapa final y formación militar

Los aspirantes seleccionados recibirán una orientación antes del ingreso. Esta fase permite conocer el régimen y exigencias de la formación militar. El entrenamiento se desarrollará en Salinas, provincia de Santa Elena. Allí iniciarán su preparación como futuros oficiales.

El proceso es considerado uno de los más exigentes en el país. Cada etapa busca seleccionar perfiles con alto nivel de disciplina. La FAE recomienda seguir únicamente canales oficiales para información. Esto evita fraudes o desinformación durante el reclutamiento.

Para más detalles, los interesados deben consultar el portal oficial. Ahí se encuentra el prospecto completo con todos los requisitos. La convocatoria ya está activa y la inscripción es el primer filtro clave. Miles de aspirantes buscan ingresar cada año a la institución.