Europa invierte $ 6,6 millones para digitalizar los servicios públicos de Ecuador

En un acto oficial celebrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la Unión Europea y Ecuador presentaron el Programa Tinkuy, cuyo nombre proviene del kichwa ecuatoriano y significa "encuentro" o "convergencia". La iniciativa está orientada a fortalecer la transformación digital y la modernización del Estado, así como a mejorar los servicios públicos digitales en beneficio directo de la ciudadanía.

El programa operará durante los próximos cuatro años con foco en cuatro ejes: el fortalecimiento de la gobernanza digital, la interoperabilidad entre instituciones públicas, la ciberseguridad y la gestión de datos. Sus acciones se alinean con la Agenda Digital Nacional 2022–2025 y el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2029, priorizando una gestión pública centrada en las personas.

$ 6,6 millones de la UE para transformar la plataforma GOB.EC y conectar el Estado

El financiamiento europeo, de $ 6,6 millones se distribuirá entre tres organizaciones implementadoras con perfiles complementarios. La Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), a través de la Cooperación Española, liderará las acciones de ciberseguridad y gobernanza digital. La eGovernance Academy de Estonia (eGA) impulsará la digitalización de servicios y la interoperabilidad institucional. Por su parte, la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y de la Academia (CEDIA) se encargará del sistema de gestión de datos y análisis de información social.

Entre los objetivos operativos del programa destaca la optimización de la plataforma GOB.EC mediante un diseño más funcional y centrado en el ciudadano, el fortalecimiento de la interoperabilidad y la gobernanza de datos, y el desarrollo de un sistema de gestión y seguimiento de indicadores clave, incluyendo métricas sobre desnutrición crónica infantil que permitan tomar decisiones de política pública basadas en evidencia.

La experiencia de Estonia como modelo: el 100 % de los servicios públicos en línea

En un mensaje de video, el Ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, destacó el rol de su país como referente de gobierno digital a escala global. Estonia ha construido un Estado en el que el 100 % de los servicios públicos (desde la declaración de impuestos hasta el voto) están disponibles en línea de forma segura. Su participación en Tinkuy, a través de la eGovernance Academy, traslada esa experiencia acumulada al contexto ecuatoriano.

La Embajadora de la Unión Europea en Ecuador, Jekaterina Doródnova, explicó que el Programa Tinkuy se enmarca en la iniciativa Global Gateway, con la que la UE refuerza las conexiones entre Europa y sus países socios para abordar la brecha digital e integrarlos en mayor medida en el ecosistema digital mundial. La interoperabilidad, señaló la diplomática, no es solo tecnología: involucra al ser humano, ya que significa que las instituciones se conectan para ofrecer servicios más transparentes y eficientes.

