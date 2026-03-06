NYT revela cómo será la intervención de fuerzas especiales de EE. UU. en Ecuador

A inicios de marzo, Daniel Noboa advirtió que se inicia "una nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal"

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, recibió el lunes 2 de marzo al líder del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, en el Palacio de Carondelet.

Estados Unidos inició junto con Ecuador una nueva fase de cooperación militar dirigida a combatir organizaciones consideradas “terroristas” vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado. Las operaciones conjuntas comenzaron el martes 3 de marzo, según informó el Comando Sur estadounidense, en coordinación con las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

Aunque varios detalles permanecen reservados, el objetivo declarado es golpear estructuras criminales que operan dentro del país y que están ligadas al tráfico internacional de drogas.

Imágenes difundidas por el Comando Sur muestran helicópteros sobrevolando zonas donde se movilizan soldados, lo que sugiere que se trata de incursiones rápidas para capturar o desarticular estructuras criminales.

Un día antes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, señaló que se inicia "una nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal", y habló sobre operaciones conjuntas con países aliados de la región, incluido Estados Unidos.

Toque de queda en Ecuador y alerta a estadounidenses

En paralelo a esta ofensiva, el Gobierno ecuatoriano ha anunciado un toque de queda nocturno entre el 15 y el 30 de marzo, de 23:00 a 05:00 en provincias como Guayas, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro.

No obstante, hasta la noche del jueves 5 de marzo no se ha emitido un decreto presidencial que formalice dicho anuncio.

Este jueves 5 de marzo, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador emitió una alerta dirigida a los estadounidenses que residen o viajan en el país sudamericano, en la que recomendó extremar las medidas de seguridad ante posibles “riesgos de violencia”, tras el anuncio de operativos contra organizaciones terroristas.

Así operarán las fuerzas especiales de EE. UU. en Ecuador, según The New York Times

El Gobierno de Donald Trump no ha explicado públicamente cuál es el papel exacto del Ejército de Estados Unidos en las operaciones anunciadas en Ecuador.

Sin embargo, bajo condición de anonimato, un funcionario estadounidense señaló al diario The New York Times que, en los meses previos al anuncio oficial, las Fuerzas Especiales de Estados Unidos han estado colaborando con militares ecuatorianos en su preparación para operativos dirigidos contra estructuras del crimen organizado.

Según la misma fuente citada por el diario, personal militar de Estados Unidos fue desplegado para apoyar al Ejército ecuatoriano en tareas relacionadas con la operación. El objetivo de estas acciones sería intervenir instalaciones vinculadas al narcotráfico que, según los reportes, estarían controladas por bandas criminales violentas que operan en el país.

No obstante, el funcionario precisó al medio estadounidense que las tropas norteamericanas no participarán directamente en las redadas. Su rol se limitaría al apoyo previo y a labores de asistencia, como preparación y coordinación, mientras que las operaciones en terreno quedarían a cargo de las fuerzas ecuatorianas.

