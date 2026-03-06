Fuerzas Armadas desmantelan centro de operaciones de Los Lobos en Quevedo

El lugar estaba equipado con cámaras de vigilancia y se utilizaba para coordinar actividades ilícitas

El centro de monitoreo y operaciones del grupo armado organizado Los Lobos.

En una operación militar ejecutada en el sector Camal Viejo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, efectivos de las Fuerzas Armadas intervinieron un inmueble que, según información de inteligencia, habría funcionado como centro de monitoreo y operaciones del grupo armado organizado Los Lobos.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el lugar estaba equipado con cámaras de vigilancia y se utilizaba para coordinar actividades ilícitas como extorsiones, secuestros, expendio de drogas y sicariatos.

Durante el operativo se decomisaron armas de fuego, alimentadoras, municiones, armas cortopunzantes, dosis de droga, cámaras de seguridad y prendas militares que presuntamente eran utilizadas para apoyar las acciones delictivas.

La intervención se realizó gracias a información proporcionada por inteligencia militar en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia. El inmueble fue destruido tras la operación, con el objetivo de desarticular un punto estratégico de la organización criminal.

Orativo antidrogas internacional

La operación fue el resultado de un año y ocho meses de investigaciones dirigidas a desarticular una red internacional vinculada al narcotráfico. El anuncio se realizó mediante cadena nacional y mensajes difundidos en sus redes sociales, donde detalló los resultados de los procedimientos ejecutados en varias ciudades del país.

Como parte del operativo fueron detenidas 16 personas presuntamente vinculadas a estas estructuras criminales. Además, las autoridades incautaron cerca de un millón de dólares en efectivo, vehículos de alta gama, joyas y armas que, según las investigaciones, estarían relacionadas con actividades de narcotráfico y lavado de dinero.

Daniel Noboa afirmó que el procedimiento permitió desarticular una red internacional relacionada con la organización criminal conocida como Los Lobos. También señaló que las investigaciones revelaron la presunta infiltración de la mafia albanesa en empresas del país para facilitar operaciones de lavado de dinero.

