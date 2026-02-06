En parroquia Venus del Río Quevedo se vive entre baches y obras sin mantenimiento

El alcalde de Quevedo, Alexis Matute, asegura que se adoquina vías, pero que el Municipio tiene problemas financieros

El mal estado de las calles provoca daños en los buses y el riesgo de que ocurran siniestros viales.

La falta de obras básicas continúa siendo una de las principales preocupaciones de los habitantes de varios barrios de la parroquia Venus del Río Quevedo, quienes aseguran sentirse olvidados por las autoridades pese a las múltiples necesidades que enfrentan a diario.

Calles en mal estado, canchas deportivas deterioradas y problemas en la movilidad son parte del panorama que afecta la calidad de vida de las familias. A esto se suma el problema de inseguridad pues para muchos es complicado salir en la noche.

Uno de los sectores más afectados es el barrio San José, donde sus moradores denuncian el abandono de la cancha del sector, un espacio que es utilizado por decenas de niños y que de a poco se empieza a deteriorar.

La infraestructura presenta daños en las mallas, hundimiento en la cancha y además la falta de un techo, una promesa que no se ha cumplido en el lugar.

“Nosotros solo pedimos que la arreglen, no es un lujo, es una necesidad para el barrio”, manifestó con visible preocupación Hortensia Corrales, moradora del barrio San José, quien asegura que llevan años esperando una intervención.

La dirigente y moradora explicó que lo que buscan es que los niños y juventud tengan un espacio adecuado para hacer sus actividades deportivas y no caigan en actividades negativas.

Corrales contó que entre varios moradores gestionan la apertura y adecuación de las calles en algunos barrios como La Carmela, Paquisha, La Emperatriz, Juan Montalvo, entre otros.

Dirigentes barriales piden que se dé mantenimiento a la cancha que es frecuentada por decenas de niños, adolescentes y jóvenes. DANIEL VITE

Calles dañadas que provocan daños en los buses

Pero el problema no se limita a los espacios recreativos. Varias calles de la parroquia se encuentran en condiciones deplorables, llenas de huecos y baches que dificultan la circulación vehicular y peatonal.

Los moradores afirman que durante el invierno la situación empeora, ya que los huecos se llenan de agua y se convierten en verdaderas trampas para conductores y transeúntes.

“Las calles están puro huecos, los buses pasan con dificultad y a veces ni quieren entran al barrio porque se dañan los carros. Nosotros somos los más perjudicados, porque dependemos del transporte público para trabajar o estudiar”, comentó el morador Hugo Jiménez.

Conductores de buses también han expresado malestar porque el mal estado de las vías provoca daños mecánicos constantes y retrasos en las rutas.

El transportista Sergio Morales indicó que las calles en mal estado permiten que sus unidades se deterioren y que incluso hay dias que trabajan a pérdida ya que un daño cuesta más de lo que ellos ganan.

“Es necesario que las autoridades recorran estas zonas no es posible que los barrios no sean atendidos ya que los perjudicados somos nosotros y el pueblo que viene en los diferentes barrios”, expresó Morales.

Ante la situación que viven los habitantes de esta populosa parroquia ciudadana, María Paredes, presidenta de la asamblea parroquial de la Venus del Río Quevedo, señaló que están conscientes de las necesidades existentes y que se encuentran realizando las gestiones correspondientes ante las autoridades competentes para que las obras lleguen a los barrios.

“Sabemos que hay muchas carencias, especialmente en el tema vial y de espacios comunitarios. Como directiva parroquial estamos tocando puertas y gestionando proyectos para que se asignen recursos y se puedan ejecutar las obras que la gente necesita”, indicó Paredes.

Indicó que existe un presupuesto de unos 230 mil dólares para obras. “Siempre he dicho que es muy poquito ya que la Venus del Río Quevedo es una de las parroquias más grandes, sin embargo al momento no hay recursos ya que no hay las debidas asignaciones”, acotó.

El alcalde de Quevedo, Alexis Matute, dijo que se adoquina algunas calles en base al ingreso de recursos al Municipio, pese a problemas financieros.

Habitantes de Venus del Río Quevedo mantienen la esperanza de que se los escuche y mejore sus condiciones de vida.

