Expreso
  Guayaquil

pino caído en Lomas de Urdesa
La novedad del pino caído ocurrió en Lomas de Urdesa, en el norte de Guayaquil.CORTESÍA DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

Pino gigante se cayó en Urdesa: Árbol dividía a vecinos sobre su retiro

La lluvia en Guayaquil incidió en la caída, según informó la empresa municipal de Parques, Áreas Verdes y Espacios Públicos

La caída de un pino generó preocupación este lunes 2 de febrero en Lomas de Urdesa, norte de Guayaquil. Hasta pasado el mediodía continuaban las tareas de retiro y limpieza.

La novedad ocurrió en la ciudadela El Trébol. El árbol tenía unos 18 metros de altura, según informó la Empresa Pública de Parques, Áreas Verdes y Espacios Públicos, en su cuenta de la red social X.

El pino estaba en un predio privado, indicó la entidad. Los vecinos estaban en desacuerdo sobre su posible retiro, se indicó en el posteo.

"El árbol presentaba una estructura aérea considerable que, sumada a las condiciones de la época lluviosa, generó sobrecarga de peso y su posterior caída", se explicó.

Cómo gestionar la poda de árboles en Guayaquil

Personal municipal se encarga de podar los árboles en los espacios públicos. Pero, ¿qué sucede cuando están en predios privados?

"Recordamos que el mantenimiento del arbolado en predios privados corresponde a sus propietarios y puede ejecutarse con acompañamiento técnico de Parques EP", recordó la institución.

Si opta por esta opción, puede solicitar más información a la línea telefónica gratuita del Municipio, en el número 181.

También puede comunicarse, vía WhatsApp, al 0980181181.

