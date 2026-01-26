Falsos inspectores de Arcsa en Guayaquil: ¿cómo identificar a funcionarios reales?

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ofrece un listado de establecimientos aprobados en Ecuador

Los inspectores de Arcsa revisan que los restaurantes y otros establecimientos cumplan con las medidas sanitarias adecuadas para sus clientes.

Hablar de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) es referirse a controles de restaurantes y otros establecimientos que no cumplen con las medidas sanitarias.

La entidad, creada en 2012, tiene como función regular y ejercer el control técnico y vigilancia sanitaria de alimentos procesados, medicamentos en general, dispositivos médicos, plaguicidas, entre otros.

Eso la faculta a emitir los certificados de Registro Sanitario para los productos de uso y consumo humano. Además, los permisos de funcionamiento para establecimientos.

"Su rol fundamental es con el otorgamiento de certificados de registro sanitario para los productos de consumo humano, alimentos, medicamentos, de uso personal, de uso higiénico, como cosméticos, etcétera", explicó la institución en su página web.

En sus redes sociales, Arcsa difunde las inspecciones que realiza en los negocios de comida, donde suelen encontrarse roedores, suciedad u otras anomalías que atentan contra la salud pública.

Esto genera también la inquietud del personal de los restaurantes y de la ciudadanía sobre quiénes son los técnicos que inspeccionan y así descartar cualquier caso de engaño.

Para esto, Arcsa ofrece en su sitio web el servicio de consulta de técnicos. Ingresando el número de cédula del funcionario se puede determinar si pertenece a la institución.

Al digitar el número y hacer la consulta, en caso de ser alguien que no es de Arcsa, le aparecerá el siguiente mensaje: "No se encuentra el registro".

Restaurantes autorizados por Arcsa

Los restaurantes y otros negocios de comida del país tienen una calificación higiénico-sanitaria que los certifica como locales aptos para consumir.

En el sitio web de Arcsa se puede consultar qué establecimientos están calificados, según la zonificación. En el caso de Guayaquil, Durán y Samborondón, corresponde a la Zona 8.

No se trata solo de garantizar las condiciones sanitarias adecuadas. Con las más de 1.000 certificaciones dadas por Arcsa en todo el país se promueve a los locales que tienen buenas prácticas en la manipulación de alimentos.

