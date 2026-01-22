Expreso
  Guayaquil

cables en Urdesa
La acumulación de cables provoca contaminación visual y riesgo cuando el material cae a la calzada debido a su peso.ANDRÉS GARCÍA

Soterramiento de cables en Urdesa: fecha de inicio, fases y cuándo acabarán las obras

Se prevé que esta problemática, registrada desde hace más de una década en la ciudad, sea resuelta en otros sectores

Los trabajos para soterrar los cables de telecomunicaciones en Urdesa central, en el norte de Guayaquil, ya tienen fecha de inicio, según informó este jueves 22 de enero el Municipio.

El contrato para estos trabajos se adjudicó el pasado 14 de noviembre al ingeniero Francisco Vinicio Cisneros Sánchez, por un monto de 3’873.604,70 dólares.

La obra comenzará en la semana del próximo 26 de enero, según indicó la Alcaldía en una publicación.

"La intervención se ejecutará por fases; la primera se extenderá hasta septiembre (del 2026) y abarcará dos cuadrantes comprendidos entre la avenida Víctor Emilio Estrada y el ramal del Estero Salado", puntualizó la Municipalidad.

No habrá interrupción del servicioeléctrico ni de telecomunicaciones, aseguró el Municipio
Socialización del proyecto en Urdesa

intersección de avenida de las Américas y Hermano Miguel

Cierre en avenida de las Américas: Así cambiará el tránsito en esta vía de Guayaquil

La Alcaldía indicó que personal municipal recorre las calles de Urdesa para informar a la ciudadanía sobre el proyecto.

Además, se indicó que ocho compañías que utilizan cables de telecomunicaciones para sus servicios, "ya firmaron el compromiso" para trasladar el material desde los postes hasta la infraestructura subterránea.

El problema de la saturación de este material no es reciente. Al menos desde 2018, EXPRESO ha recogido las quejas ciudadanas sobre los cables que están mezclados como “tallarines” en los postes.

Algunos cuelgan hasta el suelo, lo que genera riesgo para peatones. Residentes aseguran que ocurre, por ejemplo, porque las empresas no retiran los cables dañados cuando reparan.

