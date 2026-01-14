Cierre en avenida de las Américas: Así cambiará el tránsito en esta vía de Guayaquil

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció rutas alternas para conductores; se cuestiona si cambios priorizan al peatón

En este punto se cerrará el parterre central para evitar el giro de los vehículos motorizados. Sin embargo, es una acción que no prioriza a los peatones, advierte una experta.

Una de las intersecciones de la avenida de las Américas, en el norte de Guayaquil, será cerrada al paso vehicular, según se anunció este miércoles 14 de enero.

Se trata del cruce con la calle Hermano Miguel, cuyo parterre central será cerrado, informó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

La entidad había prohibido, en mayo del 2025, el giro de los automotores desde la avenida de las Américas hacia la calle Hermano Miguel, en sentido sur-norte.

Esta vez, el cierre del parterre impedirá el paso de los vehículos, lo que obligará a los conductores a tomar rutas alternas tanto para acceder a la avenida de las Américas como para retornar hacia la zona del aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

En este punto de la avenida de las Américas se hará el cierre para evitar el paso de vehículos

Desvíos en avenida de las Américas

La ATM detalló tres rutas que los conductores deben tomar. Quienes circulan por la avenida de las Américas, en sentido norte-sur, y necesitan retornar hacia la zona del aeropuerto, deberán avanzar hasta la avenida Joaquín Orrantia y utilizar el retorno del paso a desnivel que está a la altura del centro comercial Mall del Sol.

Las otras dos opciones son para quienes necesitan llegar a la avenida de las Américas, desde la avenida Guillermo Pareja Rolando, en el sector de La Garzota.

Una opción es avanzar por la calle Hermano Miguel, girar hacia la izquierda para tomar la calle Eloy Velásquez, y luego hacia la derecha por la calle Miguel Ángel Jijón, hasta la avenida Isidro Ayora y salir a la avenida de las Américas.

También puede seguir por la avenida Guillermo Pareja, luego por la calle Miguel Ángel Jijón y recorrer la avenida Isidro Ayora hasta salir a la avenida de las Américas.

Malena Marín Santamaría, máster en transporte y urbanismo, advierte que esta modificación vial "va a generar una saturación en los nuevos sectores", por donde sugiere circular la ATM.

Ella explica que se debe tomar en cuenta las dimensiones y características de la avenida de las Américas, que no son las mismas de las de las calles por donde se desviará el tránsito vehicular.

"Hacemos que el vehículo comience a dar vueltas por un sector que va a generar mayor contaminación en diferentes ámbitos. Entonces, si es que se va a hacer desvíos, se debe considerar tener las mismas características geométricas de servicio de estas nuevas vías", reiteró.

Acciones que priorizan la circulación, pero no al peatón

"Seguimos mejorando la movilidad en la avenida de las Américas", fue el mensaje de la ATM en el anuncio de estos cambios viales.

"Se contrapone a las políticas municipales con las que estaban diciendo que querían hacer cruces a nivel para que los peatones tengan mayor accesibilidad", señaló Marín.

EXPRESO ha recogido cómo esta visión de priorizar al peatón también se dispone en la Guía de Diseño de Calles que la Alcaldía publicó en 2025, pero que no se ha visto plasmada en cambios de la infraestructura, por décadas pensada para los vehículos a motor.

En la intersección de avenida de las Américas y Hermano Miguel, hace meses se apagaron los semáforos, por lo que el flujo vehicular prácticamente impide que las personas crucen.

Cerca existe un puente para peatones, que conecta con la estación de Metrovía, Ciudadela Simón Bolívar, pero Marín recuerda que estas infraestructuras extienden el trayecto peatonal para no impedir la circulación vehicular, lo que es contraproducente.

"¿Qué es más fácil para el peatón? Obviamente caminar a nivel (de la calle) sin tener que subir escaleras o rampas", dice la experta, quien insiste en la necesidad de crear cruces a nivel de vía.

"Hay que ver qué es lo que quiere la ciudad, porque hay veces que se dice 'quiero dar movilidad peatonal, ponerla como prioridad, como en la pirámide de movilidad sostenible', pero se hace obras para priorizar el vehículo y no al peatón", lamentó la especialista.

