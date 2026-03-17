Brava: Paulina Aguirre abre una nueva etapa con sonidos latinos

La cantante ecuatoriana presenta el sencillo 5 y 6, primer adelanto de un proyecto musical orientado al pop y la bachata

El lanzamiento del sencillo 5 y 6 marca la consolidación de una nueva identidad artística para la cantante bajo el nombre de BRAVA

“Bailaré con el sol / y brindaré por la vida / hoy abro mi corazón / para curar las heridas / sean las 5 o las 6 / me quedo hasta el amanecer / sean las 5 o las 6 / bailo hasta el amanecer”.

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Con este coro inicia 5 y 6, el sencillo con el que la cantante y compositora ecuatoriana Paulina Aguirre abre una nueva etapa musical. La canción, que mezcla pop latino con elementos de bachata, forma parte de un proyecto con el que la artista busca explorar nuevos territorios dentro de la música latina.

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El tema, señala la cantante, nació a partir de una conversación íntima y difícil con una amiga cercana. “Fue terrible. Ella salía de un matrimonio de veinte años que terminó cuando él literalmente trató de matarla, y después de pasar por esa situación ella empezaba de nuevo. Me contó que estaba pensando en viajar por primera vez. Me decía: ‘Nunca viajé a ningún lado, nunca salimos de vacaciones, y esta es la primera vez que voy a viajar y que voy a salir de paseo como una persona normal’. Entonces yo le dije: ‘Si te vas a ir a Italia, siéntate en un café, tómate un vino, mira a la gente pasar y celebra hasta las 5, hasta las 6’”, recuerda la cantante.

Ese consejo terminó dando título a la canción y abrió la puerta a una reflexión más amplia sobre las relaciones y las expectativas sociales. “Como mujeres, por un tema social y cultural, hemos tolerado muchos comportamientos de parte de nuestras parejas que no están bien, que son injustos o egoístas. Nos criaron pensando que, si ya te casaste, tienes que aguantártelas. Pero la vida tiene muchos matices y creo que lo más importante es aprender a amarnos a nosotras mismas”, dice.

De la fe al empoderamiento

El lanzamiento del sencillo marca también la consolidación de una nueva identidad artística para la cantante. Bajo el nombre de BRAVA, Aguirre busca reunir una serie de proyectos musicales que amplían el registro con el que parte del público la conoce. “Brava significa valiente, determinada, valiosa. Más allá de lo que nosotros conocemos como ‘brava’ de estar enojada, tiene connotaciones de ser magnífica, de ser grande. Creo que las mujeres somos algo bien único y tenemos que reconocernos a nosotras mismas así”, explica.

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Detrás de este nuevo nombre, sin embargo, hay una trayectoria de más de dos décadas dentro de la música. Paulina Aguirre se dio a conocer primero en la escena pública por su música cristiana, con la que incluso obtuvo el Latin Grammy a mejor álbum de música cristiana por Esperando tu voz, en 2009.

La artista tiene una trayectoria de más de dos décadas dentro de la música. Cortesía ANGEL GOMEZ

Pero aunque parte del público la asocia con ese repertorio, la cantante señala que su carrera siempre ha transitado por distintos proyectos y colaboraciones y que se rehusa a encasillarse en un único género. A lo largo de los años ha trabajado con artistas internacionales y ha desarrollado una actividad constante tanto como intérprete como compositora. Entre sus colaboraciones figuran nombres como Michael Bublé, Luis Miguel, Marta Sánchez y Marco Antonio Solís, además de composiciones realizadas junto a creadores como Mario Domm, del grupo Camila.

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Su trabajo también ha estado vinculado al cine y a la producción musical. Aguirre participó en la banda sonora de la película Dedicada a mi ex, de Sony Pictures, y el año pasado participó en el tema de cierre de la película animada Batman Azteca: Choque de Imperios, de Warner Bros., junto a Taboo, integrante del grupo Black Eyed Peas.

Además de su carrera musical, Aguirre ha participado en proyectos vinculados a tecnología y producción artística. “Mucha gente sabe que soy la voz de Google Maps, pero ahora también soy directora de talentos para ChatGPT. Estoy trabajando con varios actores de distintos países y me da gusto poder estar desde el otro lado”, explica.

Entre el amor y la incomodidad

El lanzamiento del sencillo, no obstante, ha generado distintas reacciones entre sus seguidores. Según cuenta Aguirre, parte del público ha conectado con el mensaje de la canción, mientras que otros oyentes -especialmente aquellos que la conocieron por su repertorio de música cristiana- han recibido con sorpresa la propuesta.

“Hay gente a la que le gusta mucho, pero también hay criticas. En el video salgo con un vestido rojo, mostrando la pierna, y entonces especialmente al público de música cristiana como que se les hace un poco extraño, o un poco incómodo”, comenta.

Frente a esas respuestas diversas, la cantante afirma que su prioridad es mantener coherencia con su proceso creativo. “Entiendo esas dudas, pero yo no tengo que gustarle a todo el mundo, ni tampoco esa es mi labor. Mi labor es ser honesta con las propuestas musicales que hago”, dice.

Los sonidos latinos

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El lanzamiento de 5 y 6 es el primer adelanto de un proyecto discográfico más amplio que la artista prepara actualmente. Según comenta, las nuevas canciones estarán orientadas hacia sonidos latinos y contarán con la participación de otros intérpretes invitados. “Se viene un disco de música latina bien fuerte, donde voy a tener varios cantantes invitados. El siguiente sencillo que viene se llama Son Son, y es una canción que tiene son, trompetas, toda una onda latina”, adelanta.

Ese giro musical busca reunir influencias que han acompañado su trayectoria, desde el pop hasta los ritmos tropicales y caribeños. “Es una onda superlatina, es un proyecto muy comercial con el que estoy muy emocionada”, añade.

Para Aguirre, el punto de partida de cada canción sigue siendo la composición. La artista explica que su proceso creativo se nutre de experiencias personales y de historias cercanas. “Soy cantautora y para mí escribir una canción tiene que ver con ser honesta y poder transmitir un mensaje claro. El cantante puede hacer la ejecución de la canción, pero el cantautor habla desde sus entrañas y desde la esencia de quién es”.

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