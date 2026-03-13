De la música a la actuación: Billie Eilish protagonizará 'The Bell Jar'

La cantantautora Billie Eilish interpretará un papel tan oscuro como icónico en la nueva adaptación de la obra literaria

A su corta edad es una de las cantantes más influyentes de la actualidad

Billie Eilish dará uno de los pasos más arriesgados de su carrera artística. La cantante y compositora que ha dominado los escenarios ahora se prepara para conquistar la pantalla grande, será la protagonista de una nueva adaptación cinematográfica de The Bell Jar, la célebre novela de la escritora Sylvia Plath. Bajo la dirección de la ganadora del Óscar Sarah Polley, el proyecto promete ser una de las apuestas cinematográficas más comentadas de los próximos años.

La cantante estadounidense amplía así su presencia en la industria audiovisual con un papel cargado de intensidad emocional. Interpretará Esther Greenwood, un personaje profundamente complejo, que no solo marca su debut en el cine, sino también un desafío artístico que despierta enorme expectativa entre críticos y fanáticos.

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De ícono musical a promesa del cine

En pocos años, la artista se ha convertido en una de las artistas más influyentes de su generación. Con su corta edad, ya ha conseguido hitos que muchos músicos tardan décadas en alcanzar.

Entre ellos se cuentan dos premios Óscar a Mejor Canción Original, además de diez premios Grammy y múltiples éxitos que han influido en una nueva generación de oyentes.

Aunque esta será su primera participación en un largometraje, la cantante ya tuvo un acercamiento a la actuación. En la serie Swarm, de Prime Video, sorprendió con una interpretación que le otorgó el premio People’s Choice Awards a mejor actuación televisiva del año, además de una nominación al Independent Spirit Awards como mejor actriz secundaria.

Una novela intensa que desafía a cualquier actriz

Publicada en 1963, The Bell Jar es catalogada como una de las obras más influyentes de la literatura del siglo XX. Es la única novela, escrita por la poeta Sylvia Plath y publicada inicialmente bajo seudónimo, esta historia relata el descenso emocional de Esther Greenwood, una joven que enfrenta presiones sociales, crisis existenciales y problemas de salud mental en la década de los cincuenta.

La novela traducida a más de cuarenta idiomas, tiene un fuerte componente autobiográfico y ha mantenido su relevancia a lo largo de las décadas por su mirada honesta sobre la depresión, identidad y expectativas impuestas a las mujeres en los años cincuenta. Desafortunadamente, Plath se quitó la vida poco después de la publicación del libro en Reino Unido.

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Un proyecto que Hollywood intentó realizar durante años

La adaptación de The Bell Jar ha tenido un historial complicado en la industria cinematográfica. Hasta ahora solo existe una versión previa, estrenada en 1979 y dirigida por Larry Peerce, que no logró gran impacto ni reconocimiento.

En 2007 se anunció un proyecto liderado por Julia Stiles que nunca llegó a concretarse. Años más tarde, Kirsten Dunst intentó desarrollar una nueva versión protagonizada por Dakota Fanning, pero la producción también quedó inconclusa.

En 2019 se consideró adaptar la novela como serie televisiva para Showtime, aunque el piloto nunca se realizó. Ahora, con Sarah Polley en la dirección y Billie Eilish al frente del elenco, Hollywood parece dispuesto a darle finalmente una nueva oportunidad a esta historia.

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Una apuesta cinematográfica con grandes expectativas

La nueva adaptación será producida por Joy Gorman Wettels junto a las reconocidas compañías Plan B Entertainment y StudioCanal, estudios que han impulsado proyectos cinematográficos de alto nivel artístico.

Si el proyecto logra capturar la esencia de la novela de Sylvia Plath, el debut cinematográfico de Billie Eilish no solo marcaría un nuevo capítulo en su carrera, sino también el renacimiento en la pantalla grande de una de las historias más intensas y emblemáticas de la literatura moderna.

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