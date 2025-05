Billie Eilish arrasa en los AMA 2025 y Janet Jackson brilla con su premio Ícono

La 51ª edición de los American Music Awards (AMA) dejó momentos memorables, emociones a flor de piel y una contundente declaración de talento femenino. La noche del lunes 26 de mayo 2025, Billie Eilish, una de las artistas más influyentes de la escena actual.

No en vano se convirtió en la gran ganadora de la noche al llevarse los siete premios a los que estaba nominada, incluyendo los codiciados galardones a Artista del Año, Álbum del Año y Canción del Año. Aunque no estuvo presente físicamente debido a compromisos de su gira mundial, su impacto resonó con fuerza en cada rincón del escenario.

La gala, celebrada en Fontainebleau de Las Vegas, Nevada, estuvo conducida por Jennifer Lopez, quien ofreció una espectacular apertura con una electrizante coreografía que combinó éxitos de Beyoncé, Shaboozey, Chappell Roan y de la propia Eilish. La presentación que marcó el tono de una ceremonia vibrante, diversa y cargada de simbolismo, donde lo mejor de la música actual y las leyendas del pasado compartieron protagonismo.

Beyoncé se luce en el country y Janet Jackson hace historia

Uno de los momentos más comentados fue la victoria de Beyoncé en dos categorías de música country: Artista Femenina Country Favorita y Álbum Country Favorito. Esta es la primera vez que la estrella del pop gana premios en dicho género, reafirmando su versatilidad y su poder para romper barreras musicales y culturales.

La noche también rindió homenaje a la legendaria Janet Jackson, quien recibió el Icon Award 2025. La artista, que no se presentaba en televisión desde hacía siete años, emocionó al público interpretando clásicos como Someone to Call My Lover y All for You.

Al aceptar su premio, la legendaria Janet Jackson recordó sus humildes inicios y la historia de superación que vivieron ella y su familia: “Nunca soñamos con la fama. Fue el amor por la música y el esfuerzo constante lo que nos trajo hasta aquí. Esta es una historia verdaderamente estadounidense”.

Rod Stewart y la celebración del legado musical

El veterano Sir Rod Stewart, quien en enero pasado cumplió 80 años, fue galardonado con el premio a la Trayectoria (Lifetime Achievement Award) y cerró la gala con una emotiva interpretación de Forever young, que puso de pie al público. La noche también contó con actuaciones de artistas como Blake Shelton, Gwen Stefani, Lainey Wilson, Gloria Estefan, Reneé Rapp y Benson Boone, quienes aportaron distintos matices musicales a la velada.

Además, los AMA 2025 se alinearon con una causa noble: se asociaron con la Fundación Easy Day, que apoya a veteranos en su transición a la vida civil. Durante la ceremonia, Zac Brown y Ciara rindieron homenaje a un grupo de veteranos invitados, subrayando el espíritu solidario del evento.

La representación latina no pasó desapercibida, con la presencia destacada de Bad Bunny, quien se consolidó como una de las figuras internacionales más relevantes de la gala, reforzando el papel cada vez más importante del talento hispano en la industria musical estadounidense.

En definitiva, los American Music Awards 2025 no solo premiaron lo mejor de la música del último año, sino que celebraron trayectorias icónicas, reivindicaron nuevos géneros y destacaron el poder transformador del arte. Billie Eilish fue la reina indiscutible de la noche, pero compartió la gloria con figuras que han marcado generaciones y con una audiencia que, una vez más, se rindió ante el espectáculo.

Esta es la lista de ganadores de los AMA's 2025

Artista del Año: Billie Eilish

Nuevo Artista del Año: Gracie Abrams

Álbum del Año: Hit me hard and soft (Billie Eilish)

Canción del Año: Birds of a feather (Billie Eilish)

Colaboración del Año Lady Gaga & Bruno Mars, por Die With a Smile

Canción Social del Año: Anxiety (Doechii)

Artista de Gira Favorito: Billie Eilish

Video Musical Favorito: die with a smile (Lady Gaga & Bruno Mars)

Artista Pop Masculino Favorito: Bruno Mars

Artista Pop Femenina Favorita: Billie Eilish

Álbum Pop Favorito: Hit me hard and soft (Billie Eilish)

Canción Pop Favorita: Birds of a feather (Billie Eilish)

Artista Country Masculino Favorito: Post Malone

Artista Country Femenina Favorita: Beyoncé

Dúo o Grupo Country Favorito: Dan + Shay

Álbum Country Favorito: Cowboy Carter (Beyoncé)

Canción Country Favorita: I had some help (Post Malone featuring Morgan Wallen)

Artista de Hip-Hop Masculino Favorito: Eminem

Artista de Hip-Hop Femenina Favorita: Megan Thee Stallion

Álbum Favorito de Hip-Hop: The death of slim shady (Coup de Grâce), de Eminem

Canción Favorita de Hip-Hop: Not like us (Kendrick Lamar)

Artista Masculino de R&B Favorito: The Weeknd

Artista Femenina de R&B Favorita: SZA

Álbum Favorito de R&B: Hurry up tomorrow (The Weeknd)

Canción Favorita de R&B: Saturn (SZA)

Artista Latino Masculino Favorito: Bad Bunny

Artista Latina Femenina Favorita: Becky G

Dúo o Grupo Latino Favorito: Julión Álvarez y su Norteño Banda

Álbum Latino Favorito: DeBÍ TiRAR MáS FOToS (Bad Bunny)

Canción Latina Favorita: Soltera (Shakira)

Artista de Rock Favorito: Twenty One Pilots

Álbum de Rock Favorito: Clancy (Twenty One Pilots)

Canción de Rock Favorita: The Emptiness Machine (Linkin Park)

Artista Dance/Electronico Favorito: Lady Gaga

Banda Sonora Favorita: Arcane League of Legends: Season 2

Artista de Afrobeats Favorito: Tyla

Artista de K-Pop Favorito: RM

