Susana Cala y los detalles de Arial 12: “Escribo desde la crisis de los 27 años”

Susana Cala visitó Quito por primera vez como solista para presentar su gira Arial 12 Tour, un recorrido musical íntimo que da vida al repertorio de su primer disco.

El concierto se realizó el pasado 2 de mayo en el Teatro de la Cámara de Comercio, y marcó un nuevo capítulo en la relación de la cantante colombiana con el público ecuatoriano, luego de haber pisado el país en 2024 como parte de la gira de estadios de Morat. Esta vez, su nombre brilló solo en el cartel, pero la conexión con sus seguidores fue igualmente potente.

Durante su visita, conversamos con Susana sobre el proceso creativo detrás de Arial 12, un álbum que condensa las emociones, contradicciones y aprendizajes de sus veintitantos.

La artista compartió cómo las canciones que nacieron entre sesiones de composición y experiencias personales ahora encuentran una nueva dimensión al interpretarlas en vivo. Para ella, esta gira representa no solo un paso profesional, sino también un acto de reafirmación emocional y artística.

Los simbolismos de Arial 12

Hablamos también del simbolismo que ha adoptado en esta nueva etapa. El color naranja, presente en su imagen, vestuario y diseño gráfico, no es casualidad. Cala explica cómo esta tonalidad cálida representa el estado emocional en el que se encuentra: una mezcla de energía, nostalgia y apertura hacia nuevas historias. El naranja, dice, le recuerda al atardecer, a los finales dulces, y a los comienzos que aún no se nombran.

La entrevista de Susana Cala con EXPRESIONES

EXPRESIONES la entrevistó en medio del trajín de la gira, con una artista que empieza a saborear lo que significa construir un camino propio.

Con serenidad y claridad, Susana Cala se muestra agradecida por el espacio que el público ecuatoriano le ha abierto, y se reconoce en cada letra que ahora cobra vida sobre el escenario.

La energía de Arial 12

¿Qué conclusiones han sacado sus fanáticos sobre sus canciones?

Creo que a cualquier persona que sea fan de mi música le gusta escuchar la letra de las canciones. Ha sido muy lindo cómo la gente recibe mis canciones, porque siempre me va a sorprender cuando piensas que has escrito algo ti, pero termina resonando con miles más. Hay una canción que yo escribí para una amiga de la que la vida me separó y hay mucha gente que comparte esa historia. Yo escribo desde lo más personal, y luego me doy cuenta otros se sienten identificados.

Ha escrito para muchos artistas. ¿Cómo hace para ponerse en el zapato de otros intérpretes para hablar a su manera?

Yo escribo desde la perspectiva de una mujer, a sus 27 años, que está pasando por una crisis existencial de su cuarto de vida. Es menos natural para mí escribirles a otros artistas y ponerme esta idea de ser alguien más. Es un trabajo de empatía y que sí sucede, pero no es tan natural.

Habla de la crisis de los 25. ¿Cómo lo describe?

Tengo 27 años y es una etapa de la vida muy rara. Es como un limbo. Eres adulto, tienes un montón de responsabilidades, pero que sigues necesitando ayuda de otros adultos. Tienes muchos sueños de tu juventud que quieres cumplir, pero que ya no es tan fácil. Y, además, tienes que vivir e independizarte.

¿Y en esa etapa el amor también es raro?

Es el momento de la vida más raro… Ya pasaste tu primer amor, ese que te destruyó. Pero otros se están formalizando. Las amistades son otro caso. Todos crecieron y ya no hay lugares dónde hacer amigos. Los del pasado ya no están, viven sus vidas. Es un revuelto de emociones, así es mi disco.

¿Cómo se permite cantar todas emociones en vivo?

Es como cuando estás muy triste o bravo, y luego te quedas dormido luego de llorar. Te deja liberado.

Hay un color que ahora se repite en su estilo, el naranja. ¿Qué necesita?

En el momento que estábamos pensando en toda la identidad del disco, nos decidimos por el naranja por la creatividad, la energía y la esperanza. Es un color que me encanta. Cuando dijimos que lo hagamos así comenzamos a soñar en grande. Todos los instrumentos los tengo en ese color. Fender es la marca que se sumó a esta idea y los crearon de ese color.

¿Cómo se relaciona este color con las canciones?

El naranja transmite mucha energía y este disco quiero que haga eso. Queríamos que todo se lleve a la versión en vivo y sea cálido y cercano con todos.

¿Cuál es la canción que ahora más resuena con usted?

Mi respuesta está relacionada con la que es más chévere suena en vivo, pero hoy te daré dos. Horóscopo es muy especial por cómo suena. Ataque de ansiedad la elijo por su energía.

¿Hay canciones nuevas por venir?

Estoy en contra con esa presión de sacar música tan rápido. Escribir canciones es parte de lo que soy, pero quiero darle tiempo a lo nuevo.

