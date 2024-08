Susana Cala: “Mis canciones hablan de mis errores y de mis sentimientos

A las 18:30 en punto, del pasado 21 de julio, Susana Cala salió al escenario del estadio Modelo de Guayaquil. Allí, junto a su banda, se encontró con un público amoroso y que se sabía todas sus letras.

Esa energía se sintió durante su intervención de media hora, la cual terminó con una ronda de gritos que pedían: “Otra, otra, otra”. La bogotana y sus ‘Susanitos’, como llama a sus músicos de forma cariñosa, aprovecharon el momento para hacer una foto que compartieron enseguida para recordar el momento.

Antes de que Morat, la agrupación de su hermano Juan Pablo Isaza, suba al escenario, la cantautora recibió a EXPRESIONES en su camerino para hablar de su carrera, su impresión sobre Ecuador y lo que será el estreno de Arial, primer álbum de larga duración.

Ataque de ansiedad (Arial 5) es la canción que acaba de estrenar, y que como en su nombre indica, representa el quinto tema de lo que será este proyecto del que cuenta todo con pinzas.

Quedó demostrado que en Ecuador es muy querida.

¡Demostradísimo! Qué lindo es poder vivir esto. Estuve una semana de vacaciones aquí, entre el concierto de Morat en Quito y el de Guayaquil.

Su carrera como solista la inició junto a Universal Music, ahora ha dado un paso al costado y es independiente.

Realmente tenía una relación a distancia con Universal Music y las relaciones así no son tan fáciles (risas). Empecé mi camino como independiente, estoy muy feliz y tranquila. Tengo muchos proyectos que me emocionan por delante. Ahora estoy sacando mi primer disco, antes había sacado sencillos de forma desordenada. Así que creo que es el momento perfecto para hacerlo y refrescar mi camino.

¿Es como empezar desde cero?

No es empezar desde cero, porque he hecho muchas cosas. Y he tenido un camino que me ha traído hasta donde estoy. Con este primer disco me replanteo qué es lo que quiero seguir haciendo.

¿Con qué se va a quedar de lo anterior? ¿O es una mudanza completa?

La esencia es la misma, que es contar historias. Últimamente he pensado que hay dos tipos de música. La que se escucha y realmente se entiende y la otra es la que te sabes toda la letra, pero no tienes ni idea de qué dices. Y me gusta pensar que estoy en la primera. Esa es la esencia de mi carrera y se va a mantener.

Preguntándole a sus fans hay una duda que se repitió. ¿Quién es la persona a la que le escribe todos sus temas?

Hay varias personas detrás… Algunas canciones no las tienen. Y solo son sentimientos. Hay una canción que saqué hace poco que se llama Días de mierda, y habla de los días malos. Yo cuento lo que estoy sintiendo.

¿Cuándo fue su último día de mierda?

Pues he tenido una gran temporada últimamente, por eso estoy feliz. He tenido muchas buenas emociones, pero hace como un mes tuve una semana ¡terrible!

Susana Cala tiene 26 años. Cortesía

Cantando con tipografías

¿Por qué todas sus canciones llevan el nombre Arial?

Bueno, soy diseñadora. Entonces Arial 12 a mí me gusta, pero no tiene nada especial. Es la tipografía predeterminada que te bota el computador para escribir un documento. Como te contaba hace unos años, mi carrera empezó desde la composición, no desde cantar.

Y bueno, tampoco lo buscaba…

Sí, quería contar mis cosas. Y lo que yo quiero contar con este disco que se llama Arial, es de dónde vengo y qué es lo que me gusta. La mayoría de mis canciones empiezan así, en un documento en blanco y con esa tipografía.

¿Va por Arial 5, con cuál termina?

Con Arial 12. Son 12 canciones las que vamos a tener. Esta última salió el 1 de agosto. Este tema cuenta un error que cometí. Me empeñé a que mi exnovio se volviera mejor amigo de mis amigos. Para poder salir todos. Y ahora él es amigo de todo mi grupo. Cuando terminamos mi angustia era verlo en todas partes a donde vaya. Por eso no era tan chévere.

¿Le es fácil cerrar ciclos?

Saqué 2016 (Arial 4) y cuenta un poco esto. No es de una relación amorosa, pero sí de una amistad. Siento que cuando uno está en una pareja amorosa siempre hay posibilidad de terminar, pero no con un amigo. Me pasó que encontré las fotos con esa examiga y tuve un momento de nostalgia que me dio duro.

Pero ese pensamiento tan ligero, llevarlo a una canción, es casi un don mágico.

La verdad es que sí. Lo que pasa en una sesión de composición es algo muy loco. Poner algo tan chico en palabras es una fortuna.

Ahora ya tiene a su propia banda. ¿Cómo fue encontrar a este grupo de músicos?

¡Nos amamos! No sé cómo fue que llegamos a estar todos. Pero afortunadamente encontré a gente tan talentosa y que me hacen sentir tranquila en el escenario. La gente no lo ve, pero uno se sube y está muerta del susto. He girado con ellos en todas las fechas de Morat hasta ahora.

¿Cuándo sale Arial?

No puedo decir la fecha, la sé pero no la diré. Luego de sacar el disco voy a emprender mi gira y ojalá volver a Guayaquil.

Susana Cala durante su concierto. Gerardo Menoscal//EXPRESO

Conociendo Ecuador

“Es la primera vez que vengo a Ecuador y lo he disfrutado muchísimo”, expresa la cantautora de 26 años. “Estuve en el Cotopaxi, con mi amigos. Fue increíble. Estuve toda la semana en Quito. ¡Aquí se come buenísimo! Probé el locro de papa, los cangrejos. Todo muy rico”. Tuvimos que hacerle una pregunta incómoda: ¿Prefiere el ajiaco o el locro de papa? Y su respuesta es: “Me lo pones muy difícil. Voy a decir ajiaco, pero sí se parecen, solo que sin alcaparras”, cuenta emocionada.

Pero se alegra más cuando se le recuerda los aplausos que le llovieron de todas las localidades del estadio Modelo. “No me lo esperaba. Me fue bien en Quito, pero la noche en Guayaquil se sintió mágica, la gente estaba muy cerquita. Tengo mucha gratitud con Ecuador”.