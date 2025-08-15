Betty, la fea regresa: fecha, dónde ver y todo lo que debes saber de la temporada 2

La icónica Betty, la fea vuelve con 10 episodios llenos de drama, romance y giros inesperados en Prime Video

Han pasado más de 25 años desde que Yo soy Betty, la fea revolucionó la televisión, obteniendo incluso un récord Guinness como la telenovela más adaptada del mundo. Durante la pandemia de covid-19, su llegada a las plataformas de streaming reavivó el furor por la historia, colocándola entre las producciones más vistas a pesar de haberse estrenado dos décadas atrás.

Aquello motivó a Prime Video a retomar la trama con la serie Betty, la fea: la historia continúa, cuya primera temporada llegó en 2024. Ahora el dramatizado colombiano regresa con una segunda temporada cargada de intriga, amores complicados y giros que prometen mantener a los fans pegados a la pantalla.

Betty y Armando en Cartagena, en la escena final de la primera temporada. Prime Video

Fecha de estreno de la temporada 2 de Betty, la fea: la historia continúa

Este viernes 15 de agosto de 2025, Prime Video estrena la segunda temporada de Betty, la fea: la historia continúa, la cual también contará con 10 episodios, liberados de dos en dos cada semana, que seguirán de cerca la nueva vida de Beatriz Aurora Pinzón Solano (Ana María Orozco) tras recibir los papeles de divorcio de Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello) en Cartagena.

¿Cómo será la segunda temporada de Betty, la fea: la historia continúa?

El tráiler ya deja entrever un torbellino de emociones:

Una Betty más decidida y segura.

Disputas por el control de Ecomoda.

Tensiones familiares que amenazan con romper lazos.

Un embarazo sorpresa.

Nuevos personajes que alterarán el equilibrio del elenco clásico.

Incluso, Hugo Lombardi lanza una bomba: Betty se encontró con un misterioso “franchute” en Cartagena, lo que aviva rumores sobre el regreso de Michel Doinel.

Calendario de estrenos de capítulos de Betty, la fea: La historia continúa

Episodios 1 y 2: 15 de agosto de 2025

Episodios 3 y 4: 22 de agosto de 2025

Episodios 5 y 6: 29 de agosto de 2025

Episodios 7 y 8: 5 de septiembre de 2025

Episodios 9 y 10: 12 de septiembre de 2025

