Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Premium

Eduardo Carmigniani | Granja de troles

Avatar del Eduardo Carmigniani

La digitalización de la esfera pública ha transformado las modalidades de limitar derechos

En sentencia 2032-20-JP/25 (9 de enero de 2025, ponente: jueza Salazar), la Corte Constitucional declaró que el Municipio de Lago Agrio vulneró el derecho a la libertad de expresión de una persona a la que le había impedido hacer comentarios en la página institucional de “Facebook”, sin evidenciar la existencia de objetivo legítimo, ni idoneidad, necesidad o proporcionalidad de semejante medida.

Para la Corte, la “…exclusión de ciertas personas de la participación en espacios virtuales gestionados por autoridades públicas, especialmente en contextos donde se discuten asuntos públicos y de relevancia general, podría verse como una interferencia a los derechos a la información y a la libre expresión”, agregando que “el bloqueo de usuarios por parte de instituciones o funcionarios públicos, en ejercicio de sus funciones, en redes sociales, bajo pretextos de moderación, o con el fin de salvaguardar la imagen o prestigio de las autoridades de elección popular ha sido considerado como una contraposición al principio de transparencia” (párrafo 88).

Pero hay en esa sentencia un concepto mucho más general, que fue usado como introito para abordar el caso concreto. Sostuvo la Corte que “La digitalización de la esfera pública ha transformado las modalidades de limitar derechos, generando situaciones de ambigüedad legal que requieren un análisis detallado. Por ejemplo, en cuanto a la libertad de expresión, tradicionalmente los órganos judiciales habían conocido procesos relativos a la confiscación de medios de comunicación o la imposición de sanciones por publicación de cierto contenido. [Pero] en la era digital, las formas de censura han evolucionado hacia formas más sutiles, como son aquellas ejecutadas por medio de la tecnología. El uso de perfiles falsos para hostigar a periodistas u otros usuarios en línea, el bloqueo de usuario o la eliminación de comentarios y publicaciones en redes sociales son ejemplos de cómo la censura puede manifestarse sin necesidad de intervenciones físicas directas” (párrafo 84).

Bien claro mensaje para las granjas de troles.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial: Que el discurso acompañe a la acción

  2. Eduardo Carmigniani | Granja de troles

  3. Xavier Flores Aguirre | Hijos de la violencia

  4. Bernardo Tobar Carrión | Espejismo

  5. Claudia Tobar Cordovez | Malas calificaciones, el problema menor

LO MÁS VISTO

  1. Devolución del IVA en Ecuador: ¿Hasta cuánto puede recibir en este 2026?

  2. Terminal terrestre de vía a la costa en Guayaquil: estas seis cooperativas atenderán

  3. Real Madrid vs Atlético Madrid: alineaciones y dónde ver EN VIVO la Supercopa España

  4. Beneficios de la afiliación voluntaria al IESS: ¿Vale la pena?

  5. Biess 2026: el nuevo monto máximo que dará la entidad para créditos hipotecarios

Te recomendamos