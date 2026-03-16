EXPRESO presenta su campaña institucional 'Solo la verdad nos mueve'

Periodistas del Diario cuentan por qué investigar, preguntar y contrastar información sigue siendo el centro de su trabajo

Periodistas de EXPRESO protagonizan la campaña 'La verdad nos mueve', que resalta el valor del periodismo basado en investigación y verificación.

En un contexto marcado por la sobreinformación, la circulación constante de rumores y los desafíos que enfrenta el ejercicio del periodismo, Diario EXPRESO presentó su nueva campaña institucional 'Solo la verdad nos mueve', una iniciativa que busca poner en valor el trabajo de su redacción y el compromiso del medio con la información verificada.

La campaña tiene como pieza central un video en el que periodistas del Diario comparten, desde su experiencia, qué los motiva a investigar historias, contrastar datos y seguir haciendo preguntas antes de publicar una noticia.

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A través de testimonios breves y un lenguaje cercano, el video muestra el proceso que hay detrás de cada publicación: horas de investigación, verificación de fuentes y análisis de información para ofrecer a los ciudadanos contenidos confiables.

Esta campaña es una forma de recordar lo que está en el centro de nuestro trabajo. En EXPRESO creemos que los ciudadanos tienen derecho a la verdad, y esa convicción es la que nos mueve cada día. Alfonso Albán Editor general de Diario EXPRESO

Un mensaje en un momento clave

La campaña se presenta en un momento especialmente significativo para el medio. En los últimos meses, EXPRESO ha enfrentado un contexto complejo marcado por procesos de intervención y actuaciones de organismos de control sobre GRANASA, empresa editora de este medio, así como investigaciones que han generado preocupación sobre el respeto a la independencia de los medios y las condiciones en las que se ejerce el periodismo en el país. Frente a ello, EXPRESO ha reiterado su compromiso con la independencia editorial y con el trabajo responsable de su redacción.

En ese marco, 'Solo la verdad nos mueve' busca poner el foco en quienes hacen posible el periodismo cada día: los periodistas.

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La redacción como protagonista

En el video participan periodistas de distintas áreas de la redacción de EXPRESO: Alfonso Albán, editor general; Rosa Torres, editora administrativa; Richard Jiménez, coordinador de Actualidad; Christian Flores, editor de Deportes; Génesis Parrales, periodista digital; Jonathan Palma, periodista de Investigación; Gabriela Echeverría, periodista de Actualidad; y Carlos Pino, periodista de Guayaquil. Ellos reflexionan sobre el sentido de su oficio y la importancia de que los ciudadanos tengan acceso a información verificada para comprender lo que ocurre en el país y en el mundo.

La propuesta busca acercar al público al proceso periodístico y recordar que detrás de cada noticia hay profesionales que investigan, preguntan y contrastan cada dato antes de publicarlo.

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'Solo la verdad nos mueve' nace también como una forma de explicar cómo se construye el periodismo en EXPRESO y de reforzar el vínculo con sus lectores.

Una campaña que nació en casa

La dirección, producción y edición del video estuvo a cargo de José Ladines, con el trabajo de cámara de Jonathan Cuje y Jaime Freire. El concepto de la campaña fue desarrollado por Giannella Espinoza y Horacio Chavarría.

Con esta propuesta, EXPRESO busca reafirmar el compromiso que ha marcado su trayectoria: ofrecer información investigada, contrastada y publicada con rigor, responsabilidad y compromiso con la ciudadanía.

Porque en EXPRESO, solo la verdad nos mueve.