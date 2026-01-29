Sala Editorial EXPRESO celebra un año de diálogo directo con sus suscriptores

Apostamos por la transparencia y el diálogo: un espacio de periodismo colaborativo con nuestra audiencia

Editores de Diario EXPRESO dialogan con suscriptores en el aniversario de la Sala Editorial, un espacio que reafirma el compromiso con el periodismo participativo y la escucha activa.

Sala Editorial EXPRESO celebró su primer aniversario, este 29 de enero de 2026, con un encuentro especial que reunió a periodistas, editores, suscriptores y estudiantes, en una jornada marcada por el balance, el agradecimiento y la proyección de nuevos desafíos editoriales. La cita reafirmó la apuesta de este Diario por un periodismo que no se construye de espaldas a su audiencia, sino en conversación permanente con ella.

Desde su creación, este espacio se planteó como una instancia para abrir las puertas de Diario EXPRESO y explicar cómo se toman las decisiones editoriales, cómo se realizan las coberturas y cómo se enfrentan los errores y aciertos propios del ejercicio periodístico. A lo largo de un año, Sala Editorial se consolidó como un punto de encuentro entre la redacción y la ciudadanía, donde se discutieron temas de coyuntura, enfoques informativos y desafíos del país.

Galo Martínez Merchán, fundador de EXPRESO, tendrá calle con su nombre en Guayaquil Leer más

Diario Expreso proyecta una agenda de encuentros

En el encuentro, EXPRESO anunció una agenda de eventos para 2026 orientada a fortalecer el vínculo con su comunidad de suscriptores y abrir espacios de diálogo en torno a temas sociales, empresariales, ambientales y periodísticos. La iniciativa busca consolidar la experiencia de pertenencia a la comunidad del medio, a través de encuentros presenciales que promuevan la reflexión y el intercambio de ideas.

La programación incluye, en febrero, el evento El Poder de la Confianza 2.0, en el marco del Día de la Mujer, enfocado en inspirar y visibilizar a mujeres que han construido su camino en entornos de cambio constante. Además, se desarrollará el Foro Verde, un espacio dedicado al análisis del impacto ambiental y a la promoción de acciones responsables.

El calendario contempla también Empresas con Propósito, un encuentro que pone en el centro a la persona como eje del crecimiento empresarial, y cerrará el año con el evento Innovación y Periodismo Digital, que abordará cómo la transformación tecnológica redefine la forma de informar. Estas actividades se complementarán con alianzas estratégicas orientadas a impulsar iniciativas educativas y de emprendimiento.

RELACIONADAS EXPRESO destaca con dos premios en Voces por la Libertad 2025

Reconocimiento a la comunidad: el motor de Sala Editorial

Por otro lado, uno de los momentos centrales del evento fue el reconocimiento a los suscriptores que participaron activamente en Sala Editorial durante el último año. Angelo Vélez, jefe del Departamento de Suscripciones, fue el encargado de destacar el rol de la audiencia en la consolidación del proyecto. En su intervención, subrayó que la participación constante de los lectores ha sido fundamental para que el espacio se mantenga vivo y relevante.

Suscriptores participan y dialogan en Sala Editorial, fortaleciendo un espacio de intercambio y construcción colectiva. foto: Expreso

Diálogo sobre contenidos y criterios editoriales

Gobierno responde a la investigación de EXPRESO sobre prestadores externos del IESS Leer más

El componente editorial encabezado por Alfonso Albán, editor general de EXPRESO, quien presentó al equipo de editores y abrió un diálogo directo con los asistentes. Durante este espacio, se invitó a los suscriptores a compartir qué contenidos valoran más, qué aspectos consideran necesarios mejorar y qué propuestas tienen tanto para el diario impreso como para las plataformas digitales.

Giannella Espinoza, editora de contenidos digitales, adelantó que el medio se encuentra próximo a lanzar un noticiero digital y una nueva parrilla de contenidos para redes sociales, iniciativas para las que la opinión de la audiencia será clave.

La conversación se planteó como un ejercicio de escucha activa, con el objetivo de ajustar los contenidos a las necesidades informativas de los lectores.

Suscriptores reflexionan sobre tendencias digitales y comportamiento de audiencias en las plataformas de EXPRESO. foto: Expreso

Periodismo en acción con nuevas generaciones

Como cierre, el encuentro incorporó una dinámica con estudiantes invitados, quienes participaron en la grabación de noticias del día para las redes de EXPRESO y EXTRA, en un ejercicio práctico de periodismo en acción que buscó acercar a nuevas generaciones al trabajo informativo.

El primer año de Sala Editorial dejó como mensaje central que el periodismo se fortalece cuando escucha, dialoga y se abre a su comunidad. El espacio inicia así una nueva etapa, con el compromiso de seguir construyendo información de calidad junto a sus lectores.

Sus primera vez en pantalla

EXPRESO

EXTRA

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!