Gobierno responde a la investigación de EXPRESO sobre prestadores externos del IESS

Gobierno, a través de su vocera oficial, respondió sobre la investigación Los dueños de la salud, que aborda millonarios flujos hacia clínicas y hospitales privadas.

La vocera de la Presidencia de la República, Carolina Jaramillo, se pronunció sobre la investigación 'Los dueños de la salud', de Diario EXPRESO, que reveló que entre 2013 y 2025 el IESS transfirió más de 8.000 millones de dólares a clínicas y hospitales privados.

Según Jaramillo, "en el IESS se está haciendo un trabajo importante de investigación y de depuración, diría yo, y creo que eso ha generado incomodidades, que hoy están generando, además, algunas vocerías inusitadas", aseguró la vocera, quien criticó, sin decir el nombre, a un exministro de Salud que "hoy funge de analista".

Mientras los afiliados enfrentan demoras y falta de insumos, clínicas privadas pudieron levantar fortunas con dinero público. Expreso

La funcionaria del gobierno de Daniel Noboa cuestionó que un exministro "que parece es un, diría yo, hasta lobista de prestadores externos" defienda que se hayan pagado millones de dólares a los prestadores externos del IESS, dejando desatendida a la gente.

¿Aumentará la edad de jubilación en Ecuador? Esto respondió el presidente del IESS Leer más

Jaramillo mencionó que durante la gestión de ese mismo exministro de Salud " se repartían los pagos sin la debida fiscalización y evaluación". Ejemplificó que se devengó 366 millones de dólares, más del 10% del presupuesto del Ministerio de Salud Pública.

"Habrá que ver si se hizo auditorías, que son muy necesarias del Ministerio de Salud, para ver si esos pagos se debieron hacer", insistió la vocera de la Presidencia de la República

¿Qué está haciendo el Gobierno actualmente?

Según la funcionaria, "en este Gobierno lo que se está haciendo es revisando minuciosamente a quién se le debe pagar (...) eso ha generado algunas molestias y algunos ataques. Sin embargo, se lo está haciendo como se tiene que hacer", sentenció.

La vocera Carolina Jaramillo realizó declaraciones sobre la investigación Los dueños de la salud. Gustavo Guamán

La investigación de EXPRESO mostró que 27 prestadores, representados por 15 personas, concentraron casi la mitad de los pagos realizados por el IESS a prestadores externos.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.