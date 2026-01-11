Violencia en Puerto López: Cinco cabezas humanas fueron colgadas como posible amenaza

"Ya los tenemos identificados a todos", se lee en un cartel colocado junto a las piezas humanas, en este balneario de Manabí

Este hecho violento en Puerto López ocurre luego de que una masacre dejara seis muertos, en diciembre del 2025.

Puerto López, cantón del sur de Manabí, vuelve a situarse en el epicentro del terror luego de que la mañana de este domingo 11 de enero se reportó un macabro hallazgo en una zona cercana a la playa, donde fueron encontradas partes humanas que corresponderían a cinco personas.

Los restos estaban suspendidos con un tipo de cordel y atados a dos cañas, junto a un cartel con un mensaje amenazante, que ha generado profunda alarma entre los habitantes.

"Sigan saliendo a robar a los pescadores y a seguir pidiendo carnet de vacuna (extorsión), que ya los tenemos identificados a todos. Van a caer de la misma manera", se lee en el texto escrito en una tabla.

El impacto ha sido inmediato en una población que aún no logra sobreponerse a las heridas dejadas por la violencia registrada a finales de 2025, cuando un ataque múltiple en el malecón dejó seis personas asesinadas, además de otras tres víctimas reportadas un día antes en un consultorio médico y en una vía de tierra.

Ese antecedente mantiene latente el temor colectivo y eleva la preocupación ante este nuevo episodio.

Se trataría de disputa entre bandas criminales

En días anteriores, las autoridades ya habían advertido que los hechos violentos registrados en Puerto López guardan relación con una fragmentación interna de la estructura delictiva conocida como Los Choneros.

Así lo manifestó el coronel Giovanni Naranjo, jefe policial de la Zona 4, que comprende Manabí y Santo Domingo, quien explicó que estas disputas internas estarían detrás de la escalada de violencia en el cantón.

Hasta el lugar del reciente hallazgo se desplazaron unidades de la Policía Nacional para acordonar la zona y realizar los procedimientos correspondientes.

De manera preliminar, se presume que los restos podrían pertenecer a personas reportadas como desaparecidas en las últimas horas, entre ellas un grupo que, según versiones no oficiales, habría salido a faena de pesca y no regresó.

No obstante, serán las investigaciones las que confirmen o descarten esta hipótesis.

Hasta el cierre de este reportaje, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la identidad de las víctimas ni sobre el contenido del mensaje encontrado, mientras Puerto López permanece en vilo ante un nuevo hecho que profundiza la sensación de inseguridad en el cantón.

