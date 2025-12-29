Luto en Manabí tras ataque en malecón de Puerto López

La Policía Nacional incautó motos, municiones y un vehículo, mientras que una exreina del cantón continúa desaparecida

El mar volvió a amanecer en calma en el malecón de Puerto López, pero la tranquilidad es solo aparente. Entre las familias marcadas por la tragedia que dejó el ataque armado del pasado domingo, una de las historias más dolorosas y estremecedoras es la de Vanessa y su pequeña hija de un año y medio, víctimas inocentes de una violencia que irrumpió sin aviso y destrozó un hogar.

Vanessa se dedicaba a la limpieza de pescado para ganarse la vida, un trabajo diario y sacrificado que realizaba frente al mar, en una zona frecuentada por pescadores y turistas. Ese día se encontraba en plena jornada laboral cuando ocurrió el ataque. Su bebé permanecía junto a ella, ajena al peligro que estaba por desatarse.

Familiares de las víctimas señalaron que madre e hija no tenían ningún vínculo con hechos delictivos. Hoy, su ausencia deja un vacío imposible de llenar y una familia rota por el dolor. El drama se expresa con crudeza en las palabras de María, hermana de Vanessa y tía de la menor.

En una carta pública, describió la devastación que atraviesan. “Vanessa, hermana de mi alma… no puedo aceptar que te hayan arrebatado de nuestro lado”, escribió, reflejando el sufrimiento de despedir a quien era madre, hermana y sostén del hogar.

En las redes sociales, los familiares de madre y bebé publicaron canciones nostálgicas y la fotografía de los féretros en la humilde sala de una vivienda. Estas imágenes han dejado un mar de dolor y lágrimas entre los manabitas.

Vanessa y su hija fueron veladas en una vivienda de Puerto López. EXPRESO

Entre las personas que perdieron la vida constan también un adolescente de 15 años; Santiago Figuera, de 58, quien se dedicaba a la venta de pescado; Mario Piloso; además de un hombre de aproximadamente 30 años, cuya identidad aún no había sido confirmada por la Policía.

El hecho se registró en un punto concurrido del malecón, entre una cancha y un local de venta de encebollados. De acuerdo con información preliminar, varios sujetos armados abrieron fuego sin distinción, dejando seis personas sin vida y al menos tres heridas, sembrando pánico en una zona habitualmente destinada al trabajo y el turismo.

En medio del luto, la angustia se extiende a otra familia. Alina Pihuave, exreina de Puerto López, continúa desaparecida desde la noche del 27 de diciembre, cuando a las 21:12 se registró la última conexión en sus redes sociales.

La reacción policial tras el hecho violento

Tras los hechos violentos se ejecutaron allanamientos en varios sectores de Puerto López. En la ciudadela 20 de Mayo, los agentes localizaron tres motocicletas abandonadas, además de municiones y un cargador de arma de fuego.

De igual forma, en el sector Los Álamos se retuvo un carro abandonado de color blanco, así como una motocicleta tipo Pasola sin placas.

En el lugar también se encontraron imágenes asociadas a santería y dos bicicletas. Y fueron aprehendidas dos personas: una mujer adulta y un adolescente, ambos investigados por el ataque armado.

Las autoridades indicaron que estos procedimientos, en los que habría estado el ministro del Interior, John Reimberg, forman parte de las investigaciones en curso para esclarecer el ataque armado que mantiene de luto a Puerto López y en general a toda la provincia de Manabí.

