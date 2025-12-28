FF. AA. aclaran video de personas armadas en San Lorenzo: ¿Qué ocurrió en Esmeraldas?

La difusión de imágenes antiguas reactivó el temor en Esmeraldas, mientras persiste la pugna criminal por rutas clave

Policías realizan operativos de control en la frontera norte para reforzar la seguridad en zonas estratégicas.

La circulación de un video con hombres armados disparando en barrios de San Lorenzo volvió a encender el miedo en la frontera norte. Las imágenes, difundidas masivamente en redes sociales este domingo, fueron atribuidas por usuarios a hechos recientes, generando alarma en una población golpeada por la violencia, los ataques y el desplazamiento forzado. Sin embargo, las Fuerzas Armadas del Ecuador salieron a desmentir esa versión.

A través de un comunicado, la institución aclaró que el material audiovisual no corresponde a hechos ocurridos en las últimas horas. “Hoy nuevamente aclaramos que el video difundido en redes sociales no corresponde a hechos ocurridos en las últimas horas”, señalaron, al advertir sobre una nueva ola de desinformación que circula en plataformas digitales.

Video viral en San Lorenzo: lo que dicen las Fuerzas Armadas

Según la versión oficial, los sujetos armados que aparecen en el video pertenecen a estructuras de delincuencia local y no a guerrilleros extranjeros, como se afirmó en redes. El hecho, precisaron, se dio en el marco de una disputa puntual de territorio y no dejó personas fallecidas, mientras que el Bloque de Seguridad mantiene acciones permanentes de control en la zona.

Las Fuerzas Armadas alertaron que este tipo de contenidos buscan “generar miedo, confusión y desesperanza en la población”, afectando la tranquilidad ciudadana. Por ello, exhortaron a informarse únicamente por canales oficiales o medios serios y a no replicar información no verificada que exacerbe el clima de inseguridad.

El video, no obstante, sí tiene un origen real. Corresponde al domingo 21 de diciembre y muestra escenas de hombres armados disparando en sectores urbanos de San Lorenzo. Aunque ocurrió una o dos semanas atrás, su reaparición reavivó el temor en comunidades que ya han vivido episodios de violencia extrema.

Semanas atrás, el Ejército ejecutó operativos de rastrillaje en sectores como San José de Chacai, donde se neutralizaron campamentos y logística de estos grupos armados. Pese a ello, la violencia persiste y la difusión de videos antiguos sigue teniendo un impacto directo en una población que vive bajo constante amenaza.

