Unfollows y conflictos: ¿qué está pasando entre Emilia Mernes, Tini y María Becerra?

La actividad en redes reavivó rumores de tensiones y distanciamientos dentro de la escena pop argentina

La figura de Emilia Mernes vuelve a ser tendencia, esta vez más allá de su música.

Los movimientos en redes sociales volvieron a poner bajo la lupa a Emilia Mernes. En los últimos días, usuarios detectaron una serie de unfollows entre la artista y figuras clave del pop argentino como Tini Stoessel, Tuli Acosta y María Becerra; lo que rápidamente desató especulaciones sobre posibles tensiones internas.

Lo cierto es que, la situación llamó aún más la atención considerando que estas artistas no solo compartían una relación cercana, sino también colaboraciones musicales que reforzaban una imagen de unidad dentro de la escena.

Un distanciamiento digital que resulta particularmente llamativo en un contexto donde Tini Stoessel y María Becerra habían construido, junto a Emilia, una narrativa de complicidad tanto dentro como fuera del escenario. Por ello, lo que comenzó como un simple gesto en redes pronto se transformó en el punto de partida de una conversación mucho más amplia.

Un primer distanciamiento: María Becerra

Las primeras señales apuntaron a un posible alejamiento entre María Becerra y Emilia Mernes, quienes durante años compartieron cercanía, especialmente en la etapa vinculada al grupo "Los del Espacio", colectivo del que ambas formaron parte.

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Con el paso de las horas, comenzaron a circular versiones que intentaban explicar este distanciamiento, incluyendo especulaciones sobre conflictos profesionales y supuestos episodios de sabotaje relacionados con presentaciones en vivo, como el show en River de Becerra, que aunque no existen confirmaciones oficiales, estos rumores alimentaron la narrativa de una relación que ya no sería la misma.

Tini, el unfollow que encendió todo

El foco luego se trasladó a Tini Stoessel, quien recientemente había colaborado con Emilia en el tema Blackout junto a Nicki Nicole, asimismo las aristas compartieron varias veces escenario durante el tour de Mernes, reforzando públicamente su vínculo. Sin embargo, los usuarios notaron cambios en la interacción entre ambas, incluyendo el unfollow que terminó de encender las alarmas.

Este gesto fue interpretado como una señal más clara de distanciamiento, intensificando las teorías sobre un posible quiebre entre las principales figuras del pop argentino, no solo en redes sino tambien por varios comentarios pasados de Stoessel donde afirma haberse encontrado con un "par de víboras", que por el contexto pueden referirse a Emilia.

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De la música al fútbol

En medio de este contexto, el nombre de Antonela Roccuzzo comenzó a aparecer en la conversación, ampliando el alcance de la polémica más allá del ámbito musical.

El vínculo surge a raíz de una fiesta privada relacionada con la selección argentina, donde Emilia Mernes estuvo presente. Según versiones difundidas en redes, su participación habría generado incomodidad dentro del círculo cercano a la esposa de Lionel Messi.

Aunque los detalles no han sido confirmados oficialmente, este episodio terminó por conectar distintos frentes de la polémica, trasladando el foco desde los unfollows en redes hacia un escenario más amplio que involucra tanto a la industria musical como al entorno mediático del fútbol.

La polémica pone en pausa el enfoque musical de Emilia Mernes, quien por el momento no ha estrenado proyectos en solitario. Cortesia

Es así como lo que comenzó como simples movimientos en redes terminó por abrir un debate más amplio sobre las relaciones dentro de la industria musical. En un escenario donde las colaboraciones y la cercanía entre artistas forman parte de su narrativa pública, estos quiebres (ya sean reales o percibidos) evidencian lo frágil que puede ser esa imagen.

ALGUIEN MÁS DEJÓ DE SEGUIR A EMILIA? pic.twitter.com/qaXn3PW4GN — Leo Arias (@LeoAriasPrensa) March 18, 2026

En este caso, la conversación ya no gira solo en torno a la música, sino a lo que ocurre detrás de escena. Mientras no haya versiones oficiales, el tema seguirá alimentándose de señales digitales, rumores y lecturas del público, en una historia que, por ahora, parece lejos de cerrarse.

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