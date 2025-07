Emilia Mernes abre su corazón en su primera serie documental

La superestrella del pop argentino, Emilia Mernes, se desnuda emocionalmente en su primera serie documental titulada “Emilia, lo que no se ve”, que se estrena este sábado 19 de julio a las 19:00 (hora Ecuador) en DSHOW (canales 127 y 1127 HD de DIRECTV) y en la plataforma de streaming DGO (directvgo.com).

Con una gira internacional en curso y una fanaticada cada vez más grande en América y Europa, Emilia muestra una faceta íntima, en la que habla sin filtros sobre su familia, sus comienzos y los desafíos que tuvo que superar para llegar hasta donde está.

“Mi papá es mi superhéroe”: una historia marcada por el amor y la lucha

Uno de los pilares emocionales del documental es su vínculo con su padre, Pedro Mernes, quien enfrentó una enfermedad mientras Emilia daba sus primeros pasos como solista. “Tuve que seguir trabajando mientras mi papá estaba enfermo, para seguir pagando su tratamiento. Era mucha presión para mí cuando recién comenzaba mi carrera”, confiesa Emilia.

El documental también expone su lado más humano y vulnerable: “Mi papá me llevaba en bicicleta a las clases de guitarra, es mi debilidad. Tengo muchas cosas por vivir todavía con él”.

Emilia anuncia su primer concierto en Ecuador como parte de su gira mundial Leer más

El precio del éxito

En el primer capítulo, titulado “El deseo”, la cantante de 28 años recuerda sus inicios musicales, reflexiona sobre el crecimiento de su carrera y relata el momento en que tuvo que suspender un show por complicaciones de salud en mayo de 2024, que la llevaron a ser internada por tres días.

Emilia también resalta el valor de su público: “Escuchar que gritan mi nombre y corean mis canciones es impagable. No importa que me pongan mil piedras en el camino, yo no me voy a rendir”.

¿Dónde ver “Emilia, lo que no se ve”?

La serie podrá verse cada sábado a las 19:00 (hora de Ecuador) en DIRECTV y estará disponible también en la plataforma DGO en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

Los interesados en suscribirse a DGO pueden ingresar a www.directvgo.com, elegir un plan y comenzar a disfrutar de la serie, junto con películas, documentales, eventos deportivos y más, desde cualquier dispositivo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!