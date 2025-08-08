(Video) Revive el primer gol de Estevao, la nueva joya del Chelsea

Con 18 años, la nueva promesa del Chelsea anotó en su debut ante el Bayer Leverkusen

Estevao fue una de las figuras en la victoria del Chelsea 2-0 ante Bayer Leverkusen.

El extremo brasileño Estevao, recién fichado por el Chelsea procedente del Palmeiras, debutó este viernes con el conjunto londinense y dejó una gran impresión al anotar un gol a los 21 minutos, en la victoria 2-0 sobre el Bayer Leverkusen. El triunfo se selló con un tanto de su compatriota Joao Pedro, también incorporado durante este verano.

Con tan solo 18 años, Estevao fue titular bajo las órdenes de Enzo Maresca, actual campeón del Mundial de Clubes. Curiosamente, su último partido con Palmeiras fue precisamente en los cuartos de final de ese torneo, enfrentando a su futuro equipo en un duelo que terminó 2-1 a favor del Chelsea.

Estevao regaló alegría en su debut con el equipo londinense. CORTESÍA

Este encuentro marcó el primer partido oficial del Chelsea desde su victoria en la final del Mundial de Clubes contra el París Saint-Germain, el pasado 13 de julio.

¿Quién es Estevao?

Estevao Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, conocido como Estevao, es un futbolista profesional brasileño que nació el 24 de abril de 2007. Juega como delantero o extremo derecho en el Chelsea de la Premier League y en la selección nacional de Brasil.

Es considerado uno de los jóvenes futbolistas más prometedores del mundo. Se le apodó "Messinho" en sus inicios, aunque él ha expresado que no le gusta esa comparación. Antes de unirse al Chelsea, jugó en el Palmeiras, donde se consolidó como titular y fue una figura clave. Debutó con la selección brasileña el 9 de septiembre de 2024.

