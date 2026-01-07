Expreso
Sebastián Guayasamín
El piloto ecuatoriano quedó rezagado en el puesto 18 de la competición.Cortesía

Sebastián Guayasamín cae al puesto 18 del Rally Dakar 2026

El piloto ecuatoriano sufrió un traspié y terminó en el puesto 29 en la cuarta etapa que lo hizo descender en la general

El piloto ecuatoriano Sebastián Guayasamín fue desplazado este miércoles 7 de enero al puesto 18 de la clasificación general en la categoría SSV del Rally Dakar 2026, luego de disputar la cuarta etapa de la competencia, donde un día antes ascendió al décimo lugar.

La jornada se caracterizó por ser la primera “maratón” de la prueba, denominada así porque los pilotos compiten sin asistencia mecánica de sus equipos, lo que los obliga a realizar sus propias reparaciones en un campamento temporal.

Guayasamín, quien lleva el cartel de haber disputado ya más de 10 ediciones del extenuante rally, culminó la cuarta etapa en el puesto 29, motivo por el cual descendió en la general, sin que esa sea su ubicación final, ya que faltan varias etapas más.

Etapa cuatro del Rally Dakar

El protagonista de la jornada fue el sudafricano Henk Lategan, quien brilló con autoridad en la categoría Ultimate de coches, confirmando su gran momento al situarse como líder de la general.

Lategan, piloto de Toyota Gazoo Racing W2RC, completó los 372 kilómetros cronometrados en Al Ula con un tiempo de 4h47:08, imponiendo un ritmo constante que le permitió ganar.

