Kendry Páez en Francia: ¿por qué el Chelsea analiza prestarlo de nuevo?

La falta de minutos en Estrasburgo obligaría al Chelsea a buscar una cesión que garantice regularidad al talento ecuatoriano

El Chelsea estaría analizando seriamente la salida de Kendry Páez del Racing de Estrasburgo en este mercado invernal. El club londinense buscaría interrumpir su préstamo actual con el objetivo primordial de que el volante ecuatoriano de 18 años sume la continuidad necesaria para su desarrollo futbolístico profesional.

El futbolista de la Tri no ha logrado consolidarse como titular en la Ligue 1 francesa recientemente. Ante la escasez de minutos, la directiva de Stamford Bridge consideraría que el jugador necesita un cambio de aire urgente para no frenar su crecimiento en suelo europeo.

Chelsea prioriza la continuidad del volante

El equipo inglés querría proteger su inversión asegurando que el mediocampista tenga un rol protagónico en su próximo destino. Chelsea priorizaría un entorno donde Páez sea pieza fundamental del esquema táctico, algo que parece haberse complicado durante su reciente etapa en el fútbol francés.

Kendry Páez registra un gol en 14 apariciones Racing de Estrasburgo en la Ligue 1. Cortesía

La intención de los Blues sería evitar que se estanque en el banquillo de suplentes. Por ello, estarían evaluando opciones que le brinden los minutos de juego que el Estrasburgo no ha podido garantizarle en la presente campaña liguera.

Posibles destinos para el joven ecuatoriano

Según reportes de prensa inglesa, la Championship de Inglaterra aparecería como la opción más viable para que Kendry recupere el ritmo competitivo. Equipos de la segunda división británica estarían interesados en sumar su talento, permitiéndole además una adaptación más cercana al estilo físico y dinámico del fútbol inglés actual.

Otras ligas como la Eredivisie de Países Bajos también estarían en el radar del club dueño de su ficha. Lo cierto es que Kendry Páez estaría por salir de Francia buscando esa regularidad que le permita llegar en plenitud de condiciones a los próximos desafíos internacionales.

