¿Qué pasó con Ismael Rescalvo? Cronología del adiós del DT de Barcelona SC

La era del entrenador español con el Ídolo del Astillero se acabó. Conoce los detalles de su salida y cómo le fue en 2025

El español Ismael Rescalvo no ha tenido una buena campaña con Barcelona y la hinchada le ha dado la espalda.

El Ídolo vive horas de absoluta incertidumbre. A pesar de tener contrato vigente, el estratega español Isamel Rescalvo no regresaría al país, dejando al equipo acéfalo a horas de iniciar la pretemporada.

La planificación de Barcelona SC para este 2026 ha sufrido un sismo inesperado. Rescalvo, quien debía arribar a Guayaquil la tarde de este martes 6 de enero para liderar los trabajos de campo programados para este miércoles 7, no habría tomado el vuelo hacia Ecuador.

Según fuentes cercanas a la institución, el técnico ya habría notificado a la directiva su decisión de dar un paso al costado.

La salida de Rescalvo no solo responde a factores externos, sino a un clima de hostilidad deportiva. Durante todo el 2025, el técnico español fue el blanco principal de las críticas por parte de la hinchada y la prensa especializada.

Barcelona encara una temporada 2026 con problemas económicos y una tensa relación entre el plantel y la directiva. MIGUEL CANALES

Los cuestionamientos del técnico Ismael Rescalvo se centraron en:

La inconsistencia táctica: El equipo nunca logró consolidar una identidad de juego clara.

Resultados decepcionantes: Barcelona SC cerró un semestre para el olvido, quedando fuera de la pelea por el título y sin cumplir los objetivos internacionales.

Bajo rendimiento individual: La incapacidad de potenciar a las figuras del plantel generó un desgaste irreversible en su relación con el entorno barcelonista.

Más allá de lo deportivo, la decisión del DT estaría fuertemente influenciada por la crisis de seguridad que atraviesa Guayaquil. El trágico asesinato de Mario Pineida, quien fuera dirigido por Rescalvo, habría sido el punto de quiebre para que el estratega priorizara su tranquilidad personal y familiar por encima de su contrato, el cual se extiende hasta diciembre de 2026.

Por otro lado, también se conoció la versión que el entrenador europeo fue notificado que no continuará con el proyecto. Decisión de la directiva.

Rendimiento de Isamel Rescalvo en Barcelona SC

El balance estadístico de su gestión al mando del conjunto canario durante su etapa en 2025 en LigaPro. Además, reflejó la fragilidad defensiva y poca eficiencia ofensiva que tanto se le cuestionó. Estos fueron sus números:

Partidos: 23

Victorias: 9

Empates: 8

Derrotas: 6

Goles anotados: 29

Goles recibidos: 27

Puntos conseguidos: 35

Rendimiento: 50.72%

