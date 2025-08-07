La Liga, La Premier, La Bundesliga, La Seria A: ¿Cuándo regresa el fútbol europeo?

El fútbol europeo regresa España, Inglaterra, Alemania e Italia. Conoce a los campeones, los favoritos y las fechas de inicio

Lamine Yamal levanta el título de LaLiga de España que ganó el Barcelona en la temporada 2024-25.

Tras un descanso que permitió a los aficionados y a los equipos recargar energías, el fútbol europeo está a punto de levantar el telón para la temporada 2025-2026.

Los fanáticos de todo el continente y el mundo aguardan con impaciencia el regreso de sus ligas favoritas, que prometen emociones, rivalidades históricas y la lucha incansable por el ansiado título.

Las fechas clave para el regreso del deporte rey en Europa

Barcelona es el último monarca de LaLiga española. cortesía

El calendario marca el inicio de una nueva era de fútbol de alto nivel. La primera en arrancar será La Liga de España, que dará el pistoletazo de salida el fin de semana del 15 al 19 de agosto.

En las mismas fechas también será la apertura de la Premier League de Inglaterra, una de las ligas más competitivas y seguidas del mundo.

Posteriormente, el fin de semana del 22 al 24 de agosto, la Bundesliga de Alemania volverá a mostrar su potencia con estadios llenos y un estilo de juego ofensivo.

Finalmente, del 23 al 25 de agosto, la Serie A de Italia cerrará el ciclo de retornos con una temporada que promete ser tan apasionante como la anterior.

¿Quiénes son los defensores del título?

Liverpool coronó su vigésima Premier League en la temporada 2024-25. cortesía

El último campeón de la Premier League fue el Liverpool, que en la temporada 2024-2025 logró imponerse y levantar su vigésimo título de liga. En España, el Barcelona se coronó campeón de LaLiga tras una campaña destacada. Mientras tanto, en Alemania, el Bayern Múnich volvió a su dominio en el país. Por último, Napoli se alzó como el campeón de la Serie A.

