Moisés Caicedo: Sus tres amores y la razón por la que eligió vacacionar en Ecuador

Moisés Caicedo: su esposa, hija y madre brillaron en sus vacaciones en Ecuador

Si fuera una serie, se llamaría Moi en su tierra; si fuera una canción, sería Vitamina. Pero es la vida misma del jugador Moisés Caicedo, contada en 15 fotos y dos videos, así resumió sus vacaciones en 2025 en Ecuador en su cuenta de Instragram. El crack del Chelsea que ya entrena en Inglaterra, sí, pero su alma sigue en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Ahí dejó pedacitos de amor, recuerdos, y muchas imágenes que, sin decirlo, gritan una verdad: el hogar no se cambia por nada.

Durante sus vacaciones, ‘Moi’ se dedicó a todo lo que no sale en los partidos: bailó, cantó, fue premiado, abrazó fuerte a los suyos, se subió a una patineta y volvió a los lugares donde empezó a soñar.

En un vídeo lo dijo todo Moisés Caicedo

Moisés Caicedo y las fotos con las tres mujeres de su vida

Moisés Caicedo en discoteca suelta bomba: "Ecuador va a ganar el Mundial" Leer más

Y en medio de todo, las protagonistas de su historia: tres mujeres y un padre. No es una novela, es su vida. En las fotos aparece Carmen Corozo, su madre, la misma del video viral de 39 segundos donde se les ve hablando emocionados tras la confirmación de su fichaje al Chelsea, aquel 14 de agosto de 2024. Ella, que pasó del anonimato a los titulares, es su gran motor.

También está Paola Salazar, su esposa, su compañera de siempre. Esa que celebraba las victorias sin cámaras ni entrevistas, cuando los triunfos eran solo para ellos dos.

Y claro, Zoé Noelia, su hija. Nació en noviembre del 2024, y desde entonces, ‘Moi’ tiene otra razón para pelear cada balón. Las fotos con su pequeña derretirían hasta al defensa más rudo. “Es mi amorzote”, dice.

Moisés Caicedo pasándola de lo mejor en sus vacaciones, bailando y en patineta. Captura de vídeo

La verdad de las vacaciones en Ecuador

Caicedo, Pacho e Hincapié: ¿por qué estos ecuatorianos están en la élite del fútbol? Leer más

¿Y por qué se quedó en Ecuador, mientras otros futbolistas mostraban vacaciones en Dubái o Ibiza?

La respuesta llegó sin filtros: “Yo he salido de Santo Domingo, pero Santo Domingo no ha salido de mí. Siempre estoy pensando en regresar a donde soy feliz”, dijo Caicedo.

“Cada que vengo recuerdo todo, las calles donde jugaba”, agregó mientras sonaba de fondo, claro, Vitamina, la canción que cantó una y otra vez como si resumiera su estado de ánimo.

Moisés Caicedo ya entrena en Londres, con la mente en la Premier, pero con el corazón aún patinando entre las calles y los panes de su barrio.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!