Bono de Desarrollo Humano enero 2026: cronograma de pagos por cédula

El Mies ya dispone del calendario de pagos del Bono de Desarrollo Humano para este 2026

Con el inicio de un nuevo año se reanudan los bonos ofrecidos por el Gobierno de Daniel Noboa. En 2025 se registró un aumento de beneficiarios de estas ayudas económicas, y el 2026 comienza con la entrega de los fondos.

El Bono de Desarrollo Humano es uno de los bonos que beneficia a las familias en pobreza y extrema pobreza y consiste en un pago mensual de $55. Sin embargo, las familias pueden recibir un valor adicional por hasta tres hijos menores de 5 años y hasta tres hijos entre 5 y 18 años. Así, el bono se ajusta para brindar un mayor apoyo a los hogares con mayor carga familiar.

Para saber si eres o no beneficiario del Bono de Desarrollo Humano debes ingresar al siguiente enlace de sitio web oficial del MIES: www.inclusion.gob.ec

El pago de este bono se realiza mediante el último dígito de la cédula de identidad del beneficiario y en los puntos de pago autorizados más cercanos a sus domicilios, según lo estipula la página web del MIES.

Cédula terminada en 0 - pueden cobrar el 10, 20 y 30 de enero

Cédula terminada en 1 - pueden cobrar el 1, 11, 21 y 31 de enero

Cédula terminada en 2 - pueden cobrar el 12 y 22 de enero

Cédula terminada en 3 - pueden cobrar el 3, 13 y 23 de enero

Cédula terminada en 4 - pueden cobrar el 4, 14 y 24 de enero

Cédula terminada en 5 - pueden cobrar el 5y 15 de enero

Cédula terminada en 6 - pueden cobrar el 6, 16 y 26 de enero

Cédula terminada en 7 - pueden cobrar el 7, 17 y 27 de enero

Cédula terminada en 8 - pueden cobrar el 8, 18 y 28 de enero

Cédula terminada en 9 - pueden cobrar el 9, 19 y 29 de enero

