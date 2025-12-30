SRI aclara si el IVA se mantendrá en 15% o aumentará en 2026: lo que se sabe

El incremento del IVA fue una medida impulsada por el gobierno de Daniel Noboa para financiar el "conflicto armado interno"

Faltan menos de dos días para que acabe el año, pero el Ejecutivo continúa sin emitir un decreto que ratifique o modifique la tarifa del 15 % que en Ecuador se paga por Impuesto al Valor Agregado (IVA). Ante esto, el pasado 26 de diciembre, el SRI emitió una circular.

En el documento, la entidad recuerda que, según el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, si no existe una modificación expresa de la tarifa general mediante un decreto, se mantendrá vigente la última establecida. Bajo esta disposición, señaló, la tarifa del IVA que rige actualmente es del 15 % y continuará así hasta que el Presidente de la República disponga lo contrario.

Respaldo legal de la tarifa

Esta medida se sustenta en la reforma introducida por el Decreto Ejecutivo 213, que estableció que la falta de un nuevo decreto no implica un retorno automático a una tarifa base, sino la supervivencia del porcentaje previo. Es el Presidente de la República, quien tiene la potestad de modificar el porcentaje, basándose en las condiciones de las finanzas públicas y balanza de pagos. No obstante, la ley estipula que en ningún caso la tarifa podrá ser inferior al 13 % ni superior al 15 %.

La motivación del alza del IVA

El incremento del IVA del 12 al 15 % fue una medida impulsada por el gobierno de Daniel Noboa para financiar el "conflicto armado interno" y la crisis de seguridad.

Este porcentaje entró en vigencia en abril de 2024 y fue ratificado para el año 2025 mediante el Decreto Ejecutivo 470, publicado en diciembre de 2024, tras recibir un dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas sobre el estado de las arcas públicas.

Recaudación tributaria para el 2026

El Gobierno proyecta que en el 2026 la recaudación de impuestos aumente en un 6 % frente a lo establecido para el presente año, según la Proforma Presupuestaria, aprobada en la Asamblea Nacional.

En este insumo, elaborado por el Ministerio de Economía se estima que los ingresos tributarios de Ecuador pasarán de $16.538 millones -previstos para el año en curso- a $17.557,89 millones para 2026. En este monto se incluyen el IVA, el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), Impuesto a la Renta, Impuesto a la Salida de Divisas y otro.

El alza en la recaudación de estos impuestos ocurre pese a que en 2026 ya no se cobrará la Contribución Temporal de Seguridad (CTS), que aportó alrededor de $330 millones hasta septiembre de 2025. Tampoco habrá ingresos por remisiones tributarias y otros.

Ante este escenario, expertos creen que el Gobierno le urgirá mantener el IVA al 15 %, para el cumplimiento de sus metas.

