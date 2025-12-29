¿Qué hacer si no te pagaron el décimo tercer sueldo? Pasos para denunciar

El no pago del décimo tercer sueldo puede denunciarse de forma anónima ante el Ministerio de Trabajo

El décimo tercer sueldo es un derecho laboral que debe ser pagado, a más tardar, hasta el 24 de diciembre. Sin embargo, cada año hay trabajadores que no reciben este beneficio y desconocen qué hacer frente al incumplimiento.

El abogado laboralista Franklin Lituma explica a Diario EXPRESO que existen dos vías principales para denunciar cuando no se ha pagado el décimo tercer sueldo. La primera es solicitar al Ministerio de Trabajo una inspección focalizada en la empresa, incluso mediante una denuncia anónima, lo que permite que un funcionario acuda directamente al lugar de trabajo para verificar la situación.

La segunda alternativa es que el trabajador acuda personalmente al Ministerio de Trabajo y llene el formulario de denuncia por incumplimiento laboral. Este trámite también puede realizarse sin que el empleador conozca la identidad del denunciante.

Lituma señala que las empresas que no cumplen con esta obligación se exponen a sanciones económicas. Una de ellas es la multa de aproximadamente 200 dólares por no registrar el pago del décimo tercero en el Sistema Único del Trabajador. Pero, dependiendo de la gravedad del incumplimiento, la sanción puede llegar hasta 20 salarios básicos unificados, según la normativa vigente del Ministerio de Trabajo, que según el salario del 2025 el monto sería de 9.400 dólares.

Ministerio notifica a la empresa el no registro del pago

El abogado aclara que el Ministerio suele detectar estas faltas cuando las empresas no suben el formulario correspondiente al sistema. En la práctica, este control puede darse incluso un año después, momento en el que la empresa es notificada y debe justificar el incumplimiento, lo que generalmente deriva en una multa.

Para evitar sanciones, las empresas deben cumplir con todo el proceso: pagar el décimo tercer sueldo, registrarlo en el rol de pagos, contar con el respaldo del comprobante de transferencia o cheque, hacer firmar al trabajador la recepción del valor y subir el formulario al sistema del Ministerio de Trabajo.

Lituma advierte que el no pago del décimo tercero es más frecuente en el empleo no adecuado o informal, donde muchos trabajadores reciben solo bonos parciales o valores que no corresponden al cálculo legal, que equivale a la doceava parte de la remuneración total anual.

Finalmente, recuerda que, aunque algunas empresas se atrasan por problemas de liquidez, las empresas formales suelen cumplir, ya que el estar al día con las obligaciones laborales es un requisito clave para acceder a créditos, contratos y otros trámites financieros.

