Referencial. Celebración por Año Nuevo en Ecuador.
Referencial. Celebración por Año Nuevo en Ecuador.

Feriado por Año Nuevo en Ecuador: ¿Cuáles son los días de descanso?

Hoteles y restaurantes se encuentran reservados en Año Nuevo

A solo días de que culmine el 2025, Ecuador se alista para vivir la fiesta del nuevo año con uno de los descansos más largos. Hoteles con reservas de hasta el 90% y restaurantes que ofrecen cenas y shows especiales muestran la reactivación económica del país.

Ecuador tendrá un descanso de cuatro días para recibir el 2026, lo que lo convierte en una gran oportunidad de realizar planes fuera sus ciudades y de compartir con amigos y familiares. Uno de los destinos favoritos para recibir el Año Nuevo son los balnearios en la Costa, Santa Elena es uno de ellos.

¿Cuántos días de descanso habrá por Año Nuevo?

El jueves 1 de enero es feriado. Tras la extensión, el viernes 2 de enero también pasó a ser día de descanso obligatorio, creando un puente con el sábado 3 y el domingo 4 de enero. Es decir, que en total habrá 4 días de descanso y las actividades laborales se retomarán el lunes 5 de enero de 2026.

Las únicas personas que trabajan en feriado son empleados de sectores esenciales como: salud, transporte, seguridad, turismo, personal de emergencia, etc. y aquellos que hayan acordado trabajar bajo la condición de un pago adicional o compensación.

¿Cuándo es el feriado de Carnaval?

Luego de este puente, Ecuador se prepara para gozar de Carnaval, otro de los feriados largos, con mayor actividad turística y económica. Este nuevo descanso obligatorio caerá lunes 16 y martes 17 de febrero, pero se junta al fin de semana previo formando un puente de 4 días.

