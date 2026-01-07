Cartas de lectores: Sin agua en Salinas, habiendo pagando todos los meses a Aguapen

Con gran ilusión viajé a Salinas, a mi casa; no voy seguido. No tenía agua potable, pese a que las planillas de Aguapen están al día. Acudí a Aguapen y presenté el reclamo. Tengo 83 años y recientemente sufrí una caída que pudo haber sido fatal; necesito ayuda, sobre todo para subir gradas. Un funcionario me indicó que ese mismo día irían y que no era necesario que esté en casa, ya que el medidor está en la acera.

Nunca fueron. Estaba en Salinas para una reunión familiar el 31 de diciembre, para recibir el año. Con la ayuda de un taxista conocido, que limpia el exterior de la casa, compramos botellas de agua y toallas húmedas. No tenía cómo bañarme ni limpiar los sanitarios. Ninguna persona, estando al día en los pagos de Aguapen, merece estas molestias. Limpié la casa con toallas húmedas. Necesité comprar galones de agua para lavar los baños.

El 2 de enero volví a Aguapen. Me atendió otro funcionario, quien ofreció que irían ese día. Quise dejar la ubicación de mi casa, pero indicó que no era necesario. Decidí regresar antes de lo previsto; mis familiares se quedaron. Volví por la Ruta del Sol, decepcionada del mal servicio de Aguapen. Pago puntualmente todos los meses en Guayaquil. El taxista de confianza tiene copia del reclamo para hacer seguimiento.

Mientras no tenga agua no puedo regresar a Salinas. ¿A quién se reclama?

Gracias a Diario EXPRESO por permitir, a través de las cartas de lectores, hacer públicos nuestros reclamos.

Laura Esther Gómez Serrano