Cartas de lectores: Pelea entre dictadores

El dictador de China, Xi Jinping ha criticado mucho al cada vez más dictador de Estados Unidos, Donald Trump.

Lo critica asimismo por haber secuestrado en Venezuela al dictador (in) Nicolás Maduro.

“Las prácticas de intimidación hegemónica -acusa Xi Jinping- afectan gravemente el orden internacional”.

Pero ese mismo Xi Jinping, ante el Parlamento chino que acababa de elegirlo, hizo retirar por la fuerza a su antecesor y ha abolido la ley china que prohibía un tercer mandato.

También le critica a Donald Trump que movió a sus simpatizantes a asaltar el Parlamento de Estados Unidos cuando perdió las elecciones.

Y que ahora quiere un tercer prohibido mandato.

Además, que acaba de poner a (in) Nicolás Maduro en una cárcel de Nueva York en la que debiera estar ya él, como determinó un juzgado neoyorquino.

Diego Mas