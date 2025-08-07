Balón de Oro 2025: ¿Quiénes son los 4 sudamericanos nominados y por qué la polémica?

La lista de 30 nominados al Balón de Oro 2025 ha generado debate. Conoce los sudamericanos que compiten por el premio

El Balón de Oro 2025 se lo entregará el lunes 2 de septiembre.

La ceremonia del Balón de Oro 2025 ya calienta motores y trae consigo una ola de expectativas y, a la vez, de controversia. Este jueves 7 de agosto se reveló la lista de los 30 nominados al prestigioso galardón, y la gran sorpresa para muchos fue la ausencia total de jugadores ecuatorianos.

Lea también: Moisés Caicedo, de vuelta con Chelsea: Prepara el partido ante Leverkusen de Hincapié

Figuras destacadas como Willian Pacho y Moisés Caicedo, quienes tuvieron temporadas sobresalientes con el Paris Saint-Germain (PSG) y el Chelsea, respectivamente, no fueron considerados por la organización.

Esta omisión ha generado un intenso debate entre los aficionados, quienes se preguntan si la lista de nominados refleja verdaderamente el talento y el desempeño global del fútbol. Los nominados, en su mayoría, provienen de Europa, con solo cuatro representantes de Sudamérica: los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, y los brasileños Vinicius Jr. y Raphinha.

El mediocampista de Manchester City, Rodri, fue el ganador del Balón de Oro de la edición 2024.

efe

Novedades y reconocimientos del Balón de Oro 2025



Barcelona SC: Expertos resaltan el nuevo nivel mostrado por el equipo de Rescalvo Leer más

La gala de este año, a celebrarse el lunes 2 de septiembre, que se celebrará en el Theatre du Chatelet de París, trae varias novedades importantes. Por primera vez, se entregarán seis trofeos para la categoría femenina, un paso significativo hacia la equidad en el reconocimiento del talento en el fútbol. Además, se mantendrá el Premio Sócrates, un galardón especial para los jugadores que se distingan por su compromiso social y humanitario.

¿Quién ganó el Balón de Oro 2024?



El año pasado, en el mismo escenario, los ganadores del Balón de Oro fueron la española Aitana Bonmatí, del Barcelona, y el español Rodri, del Manchester City. La expectativa ahora se centra en quiénes serán los próximos en alzar los codiciados trofeos en esta edición llena de polémica.

Nominados al Balón de Oro 2025



Ousmane Dembélé (Francia / PSG)

Jude Bellingham (Inglaterra / Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (Italia / PSG)

Desiré Doué (Francia / PSG)

Denzel Dumfries (Países Bajos / Inter)

Serhou Guirassy (Guinea / Dortmund)

Erling Haaland (Noruega / Man. City)

Viktor Gyökeres (Suecia / Sporting)

Achraf Hakimi (Marruecos / PSG)

Harry Kane (Inglaterra / Bayern)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia / Napoli - PSG)

Robert Lewandowski (Polonia / Barcelona)

Alexis Mac Allister (Argentina / Liverpool)

Lautaro Martínez (Argentina / Inter)

Scott McTominay (Escocia / Napoli)

Kylian Mbappé (Francia / Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal / PSG)

João Neves (Portugal / PSG)

Pedri (España / Barcelona)

Cole Palmer (Inglaterra / Chelsea)

Michael Olise (Francia / Bayern)

Declan Rice (Inglaterra / Arsenal)

Raphinha (Brasil / Barcelona)

Fabián Ruiz (España / PSG)

Virgil van Dijk (Países Bajos / Liverpool)

Vinícius Jr. (Brasil / Real Madrid)

Mohamed Salah (Egipto / Liverpool)

Vitinha (Portugal / PSG)

Florian Wirtz (Alemania / Leverkusen)

Lamine Yamal (España / Barcelona)

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!