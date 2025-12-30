El reto del deporte ecuatoriano en 2026 pasa por la gestión y la formación

La selección femenina juvenil de atletismo de Fedeguayas se entrena bajo la dirección del profesro Héctor Cedeño.

Profesores como Héctor Cedeño impactan de manera significativa a la juventud guayaquileña. Lleva 30 años siendo entrenador de atletismo del colegio Liceo Cristiano. Bajo su dirección han pasado decenas de generaciones campeonas. Muchos de sus exalumnos hoy son padres y ahora entrena también a sus hijos.

De cara a 2026, reforzará la captación de nuevos prospectos, quienes, debido a su edad, suelen atravesar una etapa llena de desafíos. Algunos arrastran problemas familiares y el contexto de violencia social que vive el país tampoco ayuda. La idea es que los jóvenes vean al deporte como una herramienta de integración y, en ciertos casos, como una opción profesional.

“Cuando encontramos chicos con un potencial enorme, tratamos de guiarlos y desarrollar su talento. Muchos vienen de barrios complicados, donde hay mucha droga. Alejarlos de ese mundo y llevarlos a conocer nuestro país, otras ciudades y otra idiosincrasia, marca sus vidas”, afirmó convencido.

Héctor Cedeño, entrenador de atletismo del colegio Liceo Cristiano y Fedeguayas. CHRISTIAN VINUEZA

Cedeño, quien también trabaja para la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas), lidera un grupo de 30 jóvenes. Entre sus atletas más destacados están Nicole Cañola, especialista en los 400 metros planos, y José Luis Guevara, en los 110 metros con vallas.

El trabajo del entrenador se refleja en los logros de Guevara y Cañola, actuales campeones sudamericanos juveniles. Esta última, además, debutó en los Juegos Bolivarianos de Lima 2025, donde le otorgó al país la medalla de bronce.

“Que una chica de 18 años lo haya logrado medalla en sus primeros juegos de mayores es algo extraordinario… José Luis también es campeón sudamericano y ha roto el récord nacional en dos ocasiones”, agregó el entrenador, quien ya alista a sus pupilos para el Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo en Oregón, Estados Unidos.

En el plano local, prepara a su grupo para competir en Campeonato Colegial de Atletismo. “Queremos ganar las cuatro categorías; siempre hay que pensar en grande. Estamos preparando al equipo para identificar errores y hacer las correcciones necesarias que nos permitan pelear el campeonato”, concluyó.

José Acevedo, karateca | “El semillero debe ser de proyección”

José Acevedo está listo para enfrentar los combates en la capital francesa. ARCHIVO / EXPRESO

Resiliencia y perseverancia son dos cualidades innegociables para el karateca José Acevedo, quien intenta predicar con el ejemplo sea, o no, contemporáneo a sus compañeros. El 2026 no será la excepción y, desde su residencia en Quito, hizo un llamado a los organismos deportivos para que se esfuercen en “brindar mayor y mejor financiamiento”.

“Para ganar una medalla, para crear a un campeón, a una gloria, es importante apoyarlo desde el inicio. Acompañarlo desde el nivel formativo hasta que llegue al alto rendimiento. Ese semillero debemos tenerlo siempre con buena proyección”.

Campeón en los Juegos Panamericanos de Lima 2025, Acevedo acotó que el apoyo gubernamental debe ir de la mano con el familiar. Nunca olvida su infancia en Venezuela y cómo su madre, de nacionalidad ecuatoriana, fue un pilar en su carrera.

Cuando llegamos a un evento, la gente voltea y dice: ‘Ya llegó Dionicio (entrenador) y José’. La meta es seguir dejando al Ecuador en lo alto". José Acevedo Karateca

“Apoyar a los hijos es lo más increíble que pueden hacer en su vida. Es un fruto de ambas partes: uno crece como individuo y los padres se sentirán orgullosos al vernos progresar. Es el mensaje que intento compartir”.

Aunque su especialidad no formará parte del programa de Los Ángeles 2028, mantiene la ilusión de completar nuevamente un ciclo olímpico ideal, tal como lo consiguió rumbo a París 2024, al coronarse en los Juegos Bolivarianos, Suramericanos y Panamericanos.

“Son aspectos que el Comité Olímpico Internacional no aprueba. Es un trago amargo, pero creo que toca secarse el sudor, las lágrimas y la sangre, y seguir adelante, porque así es el deporte”, expresó.

Se muestra modesto y prefiere que sus logros hablen por sí solos a pesar que es de los favoritos a conquistar el próximo Campeonato Panamericano de Brasil y los Juegos Suramericanos de Argentina, sus dos eventos más importantes del año.

Por ello, entrena a doble jornada junto a su entrenador Dionicio Gustavo. Incluso su crecimiento los han llevado a imponer respeto en los tatamis (piso de combate) más importantes del mundo: “Cada vez que llegamos a un evento, la gente voltea y dice: ‘Ok, aquí llegó Dionicio y José’”. La meta es clara: “mantener el nivel y seguir dejando al Ecuador en lo más alto”.

Vanessa Chalá, judoca | “Practicaremos la enseñanza con el ejemplo”



Vanessa Chalá representante internacional del judo ecuatoriano. Archivo

Masificar el judo en Ibarra y en sus parroquias aledañas es la meta de la deportista olímpica Vanessa Chalá. Ella lidera la fundación que lleva su nombre en Azaya, uno de los barrios más conflictivos del cantón. Desde 2021 funciona este establecimiento, que se construyó para combatir el consumo y la venta de sustancias prohibidas entre los más pequeños. Y los resultados ya se evidencian y va por más.

En el lugar opera la escuela Élite Judo, donde entrena a 55 estudiantes entre 7 y 16 años. Con el apoyo de su esposo, José Merlín, quien monitorea a los más pequeños, impulsan el sueño de formar a los próximos judocas profesionales.

“A los chicos les cuento cómo el deporte me ayudó a obtener una carrera universitaria (licenciada en Enfermería). Ahora soy propietaria de un coliseo y de una casa albergue, y quiero que entiendan que ellos también lo pueden lograr. Cuando lleguen al alto rendimiento, quiero que repliquen esto y busquen la manera de ayudar a su barrio”, dijo con entusiasmo.

Cuando mis chicos lleguen al alto rendimiento, quiero que repliquen el servicio social y busquen la manera de ayudar a su barrio". Vanessa Chalá Judoca

En su afán por ampliar la captación de alumnos, Chalá destaca el trabajo que realizan con niños de Cuajara, una comunidad ubicada a una hora en carro de Ibarra. “La mayoría son niños afroecuatorianos de bajos recursos. Allá no cuentan con un escenario deportivo; nuestra fundación sí. Vienen los viernes en la tarde, entrenan el fin de semana y regresan el domingo después del almuerzo”, explicó.

La múltiple medallista en Campeonatos Panamericanos relató que, a diferencia de otros deportistas que invierten en “buenos carros, el último iPhone o una casa en un condominio súper caro”, ella decidió destinar los recursos obtenidos en el alto rendimiento a un proyecto que realmente la llenara.

Chalá también es instructora de la Federación Deportiva del Carchi. Desde ese rol, sirve como puente para que los estudiantes de Élite Judo representen a la provincia y accedan a un incentivo económico. “A los mejores, la federación les otorga becas de 30, 60 y hasta 100 dólares. No es mucho, pero con eso cubren los pasajes al colegio y están súper contentos”, concluyó.

Maria Eduarda Fuentes, presidenta de Fedeguayas | “Mejoraremos el vínculo entrenador-deportista”



La patinadora guayaquileña Eduarda Fuentes se muestra entusiasmada de afrontar en 2026 su primer año presidiendo Fedeguayas. CORTESIA

Fortalecer el vínculo entre deportistas y entrenadores, facilitar la infraestructura a otras federaciones para que realicen competencias en Guayaquil e incrementar la asistencia de chicos a los vacacionales son los principales objetivos para 2026 de la Federación Deportiva del Guayas.

María Eduarda Fuentes, presidenta del organismo, compartió las expectativas en su primer año de gestión. Recalcó que la intención es dar continuidad a los proyectos impulsados por Roberto Ibáñez, actual viceministro del Deporte.

Uno de los ejes será el fortalecer a los entrenadores, especialmente en el acompañamiento psicológico con el atleta. “Ya contamos con personal capacitado pero debemos seguir reforzando ese trabajo con charlas permanentes. Es fundamental que los entrenadores sepan cómo ganarse la confianza del deportista y que sean vistos como aliados. Ellos son la clave”, afirmó.

Debemos seguir reforzando ese trabajo con charlas permanentes. Es fundamental que sepan cómo ganarse la confianza del deportista". María Eduarda Fuentes Presidenta de Fedeguayas

Para ello, la patinadora artística sobre ruedas anunció que se incrementará el número de entrenadores en los cursos vacacionales de febrero, marzo y abril. Además, se proyecta un aumento en la participación: “Esperamos sumar entre 5.000 y 8.000 niños, niñas y jóvenes más en comparación con el año pasado”.

Fuentes agregó que se mantendrán los proyectos conjuntos con las ligas cantonales y la organización de torneos barriales de fútbol, baloncesto, vóley y otras disciplinas.

En cuanto a la disputa con el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), destacó que Fedeguayas logró evitar un recorte de presupuesto. Sin embargo, recalcó que la institución continúa apostando por la autogestión para “cubrir los vacíos económicos”.

Asimismo, resaltó las alianzas estratégicas con la empresa privada porque han permitido fortalecer la actividad deportiva en el complejo multideportivo de Fedeguayas, ubicado en el estadio Modelo Alberto Spencer.

Finalmente, subrayó la importancia del rol de la mujer y la necesidad de generar espacios seguros. “Es clave que las deportistas se sientan respaldadas, que puedan expresar sus sentimientos y necesidades sin miedo, y que sepan que cuentan con nosotros como dirigentes”, concluyó.

