¿Hay toque de queda en Guayaquil? Falta de decreto genera dudas tras anuncio de Noboa

Más de 5 horas después del anuncio presidencial sobre un toque de queda en cuatro provincias, aún no se publica el decreto

El presidente Daniel Noboa anunció el toque de queda desde la Escuela Superior de Policía Gral. Alberto Enríquez Gallo, en Quito.

El anuncio del presidente Daniel Noboa sobre la aplicación de un toque de queda entre el 15 y el 30 de marzo en cuatro provincias del país generó una ola de preguntas que, hasta el momento, no tienen respuesta oficial.

Aunque el mandatario informó que la medida regirá en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, más de cinco horas después del pronunciamiento aún no se ha publicado el decreto ejecutivo que formalice la disposición, ni se han detallado los alcances específicos.

La incertidumbre crece en ciudades como Guayaquil, donde ciudadanos y comerciantes preguntan si el toque de queda aplicará en todo el cantón o solo en determinados sectores.

Redes llenas de dudas

Tras el anuncio difundido en una ceremonia por los 88 años de profesionalización de la Policía Nacional y reforzado en la cuenta oficial del presidente en X, las redes sociales y chats comunitarios se llenaron de interrogantes:

¿El toque de queda será para toda la provincia o solo en cantones priorizados?

¿Guayaquil tendrá restricción total?

¿Habrá salvoconductos para trabajadores nocturnos?

¿Qué pasará con aeropuertos, hospitales y servicios básicos?

Hasta ahora, ni la Secretaría de Comunicación ni el Ministerio del Interior han ampliado detalles más allá de lo mencionado públicamente por el ministro John Reimberg, quien indicó que la restricción sería de 23:00 a 05:00.

¿Qué significa un toque de queda?

El toque de queda es una medida excepcional que restringe la libre circulación de personas durante un horario determinado. En la práctica, implica que nadie puede transitar por espacios públicos en las horas fijadas, salvo quienes estén autorizados.

Generalmente contempla excepciones para:

Personal de salud

Fuerzas del orden

Trabajadores de servicios estratégicos

Ciudadanos con emergencias comprobables

Su incumplimiento puede derivar en sanciones, detenciones o multas, dependiendo de lo que establezca el decreto correspondiente.

El ministro del Interior, John Reimberg, alertó a la ciudadanía sobre las condiciones de la operación Cortesia

En el marco del estado de excepción

El anuncio ocurre días después de que el Gobierno renovara el estado de excepción en nueve provincias, incluida Guayas, en el contexto del “conflicto armado interno” declarado en 2024.

Según cifras oficiales, 2025 cerró con 9.235 homicidios, el registro más alto en la historia reciente del país, lo que ha llevado al Ejecutivo a insistir en una “segunda fase” de combate contra el crimen organizado.

Sin embargo, mientras no se publique el decreto ejecutivo que oficialice el toque de queda, la medida permanece en el terreno del anuncio político.

