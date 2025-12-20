Claro Sports transmitirá los Juegos Olímpicos 2026–2032 sin costo, en Latinoamérica

La multinacional de telecomunicaciones afianza el lazo y se convierte en la casa del olimpismo en la región

Juegos Olímpicos de Invierno 2026, en febrero, serán la primera cita de la siguiente temporada.

América Móvil, a través de Claro Sports, será la encargada de llevar la emoción de los Juegos Olímpicos a millones de personas en Latinoamérica, gracias a un acuerdo estratégico con el Comité Olímpico Internacional (COI) que le otorga los derechos de transmisión de varias ediciones del evento deportivo más importante del mundo.

Este convenio convierte a América Móvil en titular de los derechos de medios para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, los Juegos Olímpicos de Invierno French Alps 2030 y los Juegos Olímpicos Brisbane 2032, además de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se desarrollen en ese mismo periodo.

EL ESPÍRITU OLÍMPICO CONTINÚA🏟️🔥



Más de una década contando historias que inspiran al mundo. Desde 2014, Claro Sports ha llevado cada emoción, cada medalla y cada hazaña olímpica hasta tu pantalla.🤩 pic.twitter.com/RmBbi2jRp4 — Claro Sports (@ClaroSports) December 18, 2025

El alcance de la alianza incluye a países como Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Paraguay, así como naciones de Centroamérica y el Caribe, garantizando una cobertura amplia y sostenida del movimiento olímpico.

Uno de los puntos destacados de esta alianza es que la cobertura olímpica estará disponible sin costo adicional para los usuarios, reafirmando el compromiso de América Móvil y Claro de ofrecer entretenimiento de calidad y accesible.

Claro Sports, referente del olimpismo regional

Claro Sports inició su recorrido olímpico en Sochi 2014 y, desde entonces, se ha consolidado como un referente continental en la cobertura de grandes eventos deportivos. Su propuesta combina producción de alta calidad, narrativas especializadas y un equipo de comentaristas y analistas con amplia trayectoria.

Con este nuevo acuerdo, la señal continuará fortaleciendo su posicionamiento como la casa del olimpismo en Latinoamérica, ampliando el acceso a las historias, competencias y protagonistas de los Juegos.

Sin costo adicional para los usuarios

De esta manera, Claro Sports seguirá impulsando la innovación en la transmisión deportiva y ampliando el alcance del movimiento olímpico en la región, tal como lo ha hecho desde el inicio de su relación con el COI en 2014.

