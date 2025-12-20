Chelsea salvó el empate ante Newcastle en el regreso de Moisés Caicedo: Así le fue

El jugador ecuatoriano volvió a jugar en la Premier League, tras una extensa suspensión. El empate no movió la tabla

Chelsea rescató un valioso empate 2-2 en su visita al Newcastle este sábado 20 de diciembre. Más allá del resultado, la noticia principal para la hinchada inglesa y ecuatoriana fue el regreso del volante Moisés Caicedo, quien volvió a tomar las riendas del mediocampo, tras la suspensión de tres partidos.

El jugador tricolor, que no estuvo en la derrota (3-1) contra Leeds United, en el empate (0-0) frente a Bournemouth y la victoria (2-0) ante Everton, volvió a la titularidad en la Premier League. Aunque no fue un resultado que impulse a los blues en lo más alto de la tabla, Niño Moi cumplió con una destacada actuación.

Durante todo el encuentro, Caicedo logró 9 recuperaciones, tuvo 5 intercepciones y consiguió 3 barridas exitosas. Su aporte sigue siendo indispensable para el equipo dirigido por Enzo Maresca.

Robert Sánchez (c) festejó el gol con Moisés Caicedo y Enzo Fernández. CORTESIA

El partido comenzó con un escenario adverso. Apenas a los cuatro minutos, el alemán Nick Woltemade sorprendió a la zaga blue para abrir el marcador. El propio delantero ampliaría la ventaja poco después (20’), firmando un doblete que enviaba al Newcastle al descanso con un cómodo 2-0 y una sensación de dominio absoluto.

Sin embargo, el entretiempo sirvió para reajustar piezas al conjunto de Maresca. Con la presencia del ecuatoriano, quien le dio equilibrio y recuperación en la zona medular, Chelsea se recompuso y comenzó a gestar la igualdad.

La esperanza llegó temprano en el complemento. Al inicio del segundo tiempo, el capitán James Reece ejecutó un tiro libre que se coló en las redes rivales al 49’, recortando distancias y cambiando la inercia del juego.

El asedio londinense dio frutos al minuto 66. En una acción de arco a arco, el portero español Robert Sánchez asistió con un pase largo a Joao Pedro, quien, tras una brillante movimiento, definió con categoría para poner el 2-2 definitivo.

Para Chelsea, este partido marcó el fin de la espera por su pieza clave en el centro del campo. Moisés Caicedo volvió a la titularidad tras una ausencia de tres jornadas, producto de la expulsión sufrida semanas atrás frente al Arsenal el pasado 30 de noviembre.

Posición y puntos de Chelsea en la Premier League

Con este reparto de puntos, el Chelsea se mantiene provisionalmente en el cuarto lugar de la Premier League con 29 unidades. No obstante, la tabla está más apretada que nunca: dependiendo de otros resultados de la jornada, los blues corren el riesgo de descender hasta la octava posición.

Resumen del partido de Chelsea ante Newcastle

