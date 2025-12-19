El drama de Moisés Caicedo: las 175 horas que pasó en aviones este año

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales expreso su descontento con la carga de partidos de sus deportistas

La FIFPRO por medio se su pagina web, difundió un documento que critica la carga y el poco descanso de los futbolistas alrededor del mundo y hasta lo compara con otros deportes como el Beisbol y el Basketball. Dentro de este documento, aparece el nombre de Moises Caicedo, quien está clasificado entre los deportistas con más recorrido y horas de viaje.

En el mencionado documento, se habla además del indebido tiempo de pretemporada que se les da a los jugadores de fútbol, junto al poco tiempo de recuperación y readaptabilidad después de las lesiones.

Por ejemplo, deportistas como: Federico Valverde, Alessandro Bastoni y Fabián Ruiz, tienen más de 70 partidos jugados en la temporada; Pedri, quien es otro ejemplo del documento, promedia una presencia del 80% en todos los encuentros de su equipo.

Como un ejemplo más, se expone el caso de Javier Altamirano, futbolista chileno que en un espacio de 24 horas, jugó con su selección y con su club.

Moises Caicedo entre los jugadores con más horas de viaje del mundo

El volante Moisés Caicedo es una de las figuras más representativas de la Tri. José Jácome POOL

Moises Caicedo, una de las figuras no solo de la selección ecuatoriana, sino, una de las más importantes del fútbol europeo. Actualmente se desarrolla como volante del Chelsea F.C. de la Premier League inglesa, una de las ligas más competitivas del mundo; a su vez, su equipo también juega: Carabao Cup, FA Cup y Champions League. A eso se le suma los partidos del ecuatoriano con la selección nacional, en la que ha estado jugando partidos de eliminatorias y encuentros amistosos.

'Niño Moi' registra un total de 134.134 kilómetros recorridos, repartidos en 27 viajes internacionales, dejando un total de 175,6 horas de viaje. El tricolor es el tercer jugador latinoamericano con más recorrido, por debajo de: Enzo Fernández (149.010 km) y Manuel Ugarte (135.778 km).

El ejemplo más claro de la situación que viven los jugadores mencionados junto a Moises Caicedo es el de André Onana, arquero del Trabzonspor de la Superliga de Turquía, quien en la temporada 24/25 dejó estas estadísticas: 127.148 km recorridos, 33 viajes en total, 169 horas de vuelo, 69 cruces de zonas horarias y 13 paises visitados.

Los viajes de Moises Caicedo en octubre del 2024

El mes de octubre del 2024 fue definitivamente cargado para Moises Caicedo, ya que la FIFPRO, gracias a la Plataforma para el seguimiento de la carga de trabajo de los jugadores (PWM), pudo calcular las distancias, horas de vuelo y cruces horarios del mediocampista durante una fecha FIFA con Ecuador y partidos con su club.

Entre el 5 y el 21 de octubre del 2024, Caicedo jugó cuatro partidos (dos con su equipo y dos con su selección): el 6 de octubre Moises Caicedo jugó el partido del Chelsea vs Nottingham Forest, para luego viajar, jugar el 10 y 16 de octubre con Ecuador (contra Paraguay y Uruguay respectivamente) y hacer la travesía de regreso a Inglaterra para jugar el 20 de octubre contra el Liverpool. En total, Moises recorrió 24.797 kilómetros y cruzó diez zonas horarias para jugar cuatro partidos en 15 días.

