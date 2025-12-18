El estadio Olímpico Atahualpa fue sede de la final del torneo que regenta la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Los jugadores de Universidad Católica celebran el primer título nacional conseguido en 62 años de historia.

Universidad Católica se consagró campeón de la Copa Ecuador, tras la final disputada este jueves 18 de diciembre de 2025 en el estadio Olímpico Atahualpa de la capital ecuatoriana e imponerse por 3-2 a Liga de Quito, logrando así su primer título nacional en 62 años de historia.

Los universitarios llegaron con el cartel de favoritos y por eso generaron peligro sobre la portería católica defendida por Johan Lara, quien reemplazó al lesionado Rafael Romo, desde el pitazo inicial del árbitro Álex Cajas.

Sin embargo, fueron los camaratas los que se pusieron primero adelante en el marcador, por intermedio del uruguayo Mauricio Alonso, quien con un disparo desde fuera del área venció al golero Alexander Domínguez en el minuto 17.

Los albos tardaron 20 minutos (37) en concretar el empate, que llegó por un error del guardameta Lara, que fue aprovechado por el colombiano Jaison Medina para poner el 1-1 antes del cierre del primer tiempo.

Segunda mitad

Sin modificaciones por parte de ambos entrenadores, Diego Martínez por el lado de Católica y el brasileño Tiago Nunes en Liga, arrancó el segundo tiempo del compromiso, que tuvo a cerca de 16.000 personas en las gradas del escenario capitalino.

Los mismos fueron testigos del segundo tanto del Trencito Azul, que llegó en el minuto 59 por intermedio de Gregori Anagonó, quien marcó el 2-1 para algarabía de los hinchas camaratas.

Durante los restantes 30 minutos, fue casi un monólogo de los dirigidos por Nunes, quienes buscaron de diferentes formas y maneras llegar al empate, impulsados por sus aficionados, que eran mayoría en el Atahualpa.

El árbitro Álex Cajas (c) fue el encargado de impartir justicia en la final de la Copa Ecuador. KARINA DEFAS / EXPRESO

Esa desesperación abrió espacios en la defensa del rey de copas ecuatoriano, que fue aprovechado por el delantero panameño José Fajardo, quien en el minuto 87 sentenció la final y Católica levantó su primer título nacional en 62 años de historia.

Aunque en los minutos finales, exactamente en el 95, apareció Kevin Minda para poner el 3-2, pero no le alcanzó el tiempo para lograr el empate.

