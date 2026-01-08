El CAL de la Asamblea conoció solicitud de juicio contra Godoy; ¿Qué viene?

Niels Olsen pidió que el informe sobre cumplimiento de requisitos para juicio político se emita en el menor tiempo posible

El CAL conoció formalmente la solicitud de juicio político en contra de Mario Godoy.

El proceso de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, sigue el trámite previsto. Este 8 de enero de 2026, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) conoció la solicitud presentada por el correísmo y ahora se espera el informe de la Unidad de Técnica Legislativa.

Ante la sensibilidad del escenario en la Judicatura, Niels Olsen se pronunció sobre la decisión adoptada. Tras la sesión del CAL, el titular de la Legislatura publicó en su cuenta en la red social X: “He solicitado a la Unidad de Técnica Legislativa su informe en el menor tiempo posible para dar continuidad al proceso”, escribió Olsen.

A ese mensaje se sumó la publicación de una imagen con el procedimiento que debe seguir la solicitud para llegar a la Comisión de Fiscalización.

La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que, una vez que el CAL da por conocida la solicitud, la Unidad de Técnica Legislativa debe remitir un informe sobre el cumplimiento de los requisitos. Para ello existe un plazo de tres días.

Según el secretario general de la Asamblea, Giovanny Bravo, este término se cumpliría el domingo 11 de enero de 2026.Posteriormente, de acuerdo con la misma normativa, el CAL tiene hasta 10 días para verificar el cumplimiento de los requisitos e iniciar el trámite. Solo a partir de ese momento el proceso podría continuar en la Comisión de Fiscalización.

“Finalmente, la decisión sobre el trámite de un juicio político se encuentra en manos del CAL”, señaló Bravo, en referencia a que, aunque el informe de la Unidad de Técnica Legislativa es un requisito, no resulta vinculante para resolver si el proceso continúa o no.

Un mensaje de Olsen

Previo a la instalación de la sesión en la que el CAL conoció la solicitud del correísmo, Olsen envió un mensaje. “La Judicatura no es un espacio menor. Es una pieza central del Estado de Derecho y de la lucha contra el crimen organizado”, sostuvo. En ese contexto, se refirió al perfil que debe tener quien presida el Consejo de la Judicatura.

“Quien la encabeza debe ofrecer garantías plenas de integridad y legitimidad”, señaló. Añadió que esas garantías no solo deben ser legales, sino también éticas. “Esta Asamblea no adelanta sentencias”, concluyó.

El futuro del proceso contra el titular de la Judicatura, en el que se argumenta un supuesto incumplimiento de funciones, quedará en manos de ADN. Esa bancada controla seis de los siete votos en el CAL y también seis de los diez votos en la Comisión de Fiscalización.

