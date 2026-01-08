Expreso
El presidente de la Asamblea Niels Olsen habló del perfil que debe tener el titular de la Judicatura.
El presidente de la Asamblea Niels Olsen habló del perfil que debe tener el titular de la Judicatura.Foto: Angelo Chamba/ Expreso

Olsen sobre la Judicatura: "Quien la encabeza debe ofrecer garantías de integridad"

El presidente de la Asamblea envió un mensaje antes de que el CAL decida qué hacer con el juicio a Mario Godoy

La solicitud de juicio político en contra del titular del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, aún espera un informe. La mañana de este 8 de enero de 2026, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) conoció el pedido impulsado por el correísmo, pero una referencia del presidente de la Asamblea, Niels Olsen, llamó la atención.

Previo a la instalación del CAL, Olsen se refirió a la situación de la Judicatura. “Este Consejo no está aquí para interpretar climas y tampoco para especular”, señaló el titular del Legislativo. Luego habló de la Judicatura como una pieza clave del Estado de derecho.

“La Judicatura no es un espacio menor. Es una pieza central del Estado de derecho y de la lucha contra el crimen organizado”, continuó Olsen. Fue en ese contexto en el que se refirió al perfil que debe tener el presidente del Consejo de la Judicatura.

“Quien la encabeza debe ofrecer garantías plenas de integridad y legitimidad”, afirmó. Añadió que esas garantías no solo deben ser legales, sino también éticas. “Esta Asamblea no adelanta sentencias”, concluyó.

Sobre la solicitud de juicio político contra Godoy

¿Qué pasó n el CAL?

El CAL conoció la solicitud de juicio político presentada por cinco asambleístas del bloque correísta, entre ellos Viviana Veloz, Raúl Chávez y Franklin Samaniego. Sin embargo, la calificación del pedido aún está pendiente.

Para avanzar en ese proceso, el CAL solicitó a la Unidad de Técnica Legislativa que emita un informe sobre el cumplimiento de los requisitos de la solicitud. 

Según el secretario general de la Asamblea, Geovanny Bravo, esa unidad tiene plazo hasta el domingo 11 de enero de 2026 para remitir el documento. Aclaró, no obstante, que las observaciones que allí se planteen no son necesariamente vinculantes.

El Consejo de Administración Legislativa sesionó la mañana del 8 de enero de 2025.
El Consejo de Administración Legislativa sesionó la mañana del 8 de enero de 2025.Foto: Angelo Chamba/ Expreso

La acusación contra el titular de la Judicatura

El pedido de censura y destitución de Godoy se sustenta en un presunto incumplimiento de funciones. El proceso está directamente relacionado con las supuestas presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano en un caso vinculado con el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.

Una de las causales señaladas es la inobservancia del artículo 168 de la Constitución, que establece la obligación de garantizar la independencia judicial, promover la transparencia en la administración de justicia y asegurar la probidad de los funcionarios judiciales, entre otros principios.

