Juicio político a Godoy: RC solicita que Mancheno no intervenga en sesión del CAL

Asambleístas cuestionan participación de Mancheno por presunto vínculo con Mario Godoy; la sesión será el jueves 8 de enero

Mishel Mancheno, como presidenta encargada de la Asamblea Nacional, posesionó a Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura el 24 de septiembre de 2025.

El jueves 8 de enero, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) se reunirá para abordar dos temas, entre ellos la solicitud de juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy. La sesión está programada para las 10:00.

En este contexto, la bancada del movimiento Revolución Ciudadana (RC) solicitó que Mishel Mancheno Dávila, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional y miembro del CAL, “se excuse de intervenir y participar en la sesión Nro. 045-2026". La petición fue enviada por la legisladora correísta Liliana Durán Aguilar.

El requerimiento se formalizó el miércoles 7 de enero, mediante el memorando Nro. AN-DALE-2026-0006-M, dirigido a Niels Olsen Peet, presidente del Legislativo, y a Mishel Mancheno. Asimismo, remitió a los demás miembros del CAL: Carmen Tiupul Urquizo, Sade Fritschi Naranjo, Samuel Celleri Gómez, Mónica Salazar Hidalgo y Steven Ordoñez Bravo.

LE PODRÍA INTERESAR LEER: Efecto Marco Rubio en Ecuador: ¿qué implica la llamada al presidente Noboa?

La estrategia del silencio del Gobierno de Noboa ante el escándalo de la Judicatura Leer más

¿Por qué se lo investiga a Godoy?

La convocatoria del CAL se produce tras la comparecencia de Godoy ante la Asamblea Nacional, el lunes 5 de enero, en el marco de denuncias que señalan que, presuntamente, el Consejo de la Judicatura habría intentado interferir en la actuación del juez Anticorrupción Carlos Serrano, dentro del caso Euro2024. Según los señalamientos, la presunta injerencia buscaba que el magistrado fallara a favor del narcotraficante Jezdimir Srdan, quien durante la fase de investigación previa fue defendido por María Dolores Vintimilla, esposa de Godoy.

El caso se hizo público el miércoles 17 de diciembre. Posteriormente, Godoy compareció ante el Pleno del Legislativo “para informar sobre los hechos relacionados con presuntas irregularidades en actuaciones judiciales”.

LE SUGERIMOS LEER: Convención de Revolución Ciudadana enfrenta peligro de ruptura interna

La asambleísta oficialista Mishel Mancheno asistió a la boda del presidente de la Judicatura, Mario Godoy. Cortesía

RELACIONADAS Daniel Noboa recomienda a Mario Godoy renunciar al Consejo de la Judicatura

Aquiles Álvarez cuestiona a Olsen y a la Asamblea por manejo del caso Godoy Leer más

¿Por qué RC quiere que Mancheno no participe en el CAL?

En el marco de la tensa situación política y el pedido de juicio político contra Godoy, Mancheno tendría una relación personal con el presidente de la Judicatura. Esto, por la existencia de fotografías donde Mancheno aparece junto a Godoy y a su esposa, Dolores Vintimilla, en la celebración de la boda de la pareja.

Esa fotografía ha sido cuestionada por los políticos. Sin embargo, a pesar de ello, la bancada oficialista ha sostenido que Mancheno podría ejercer una fiscalización objetiva.

Según Valentina Centeno, legisladora de Acción Democrática Nacional (ADN), Mancheno, la también jefa de la bancada oficialista, no tiene por qué dar explicaciones sobre su relación personal con Mario Godoy. Eso, porque “una cosa es lo profesional y otra lo personal”.

Godoy fue posesionado en el cargo el 24 de septiembre de 2025. La asambleísta Mancheno fue quien le tomó juramento a Godoy, como presidente de la Judicatura.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!